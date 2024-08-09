Ayvalı mahallesinde çiftçilik yapan Havva Aydın da "62 yaşındayım, kayınpederim 88 yaşında vefat etti. Benim bildim bileli kayınpederim bu yaylada duruyor. Kayınpederimin babası bu yaylada durdu ve şimdi de biz duruyoruz. Buraya önce tapularımızı sonrada elektrik istiyoruz. Yaptığım ürünlerimizin çoğu boşa gidiyor, çöpe atıyoruz, hep zayi oluyor. Biz bu mezramızı bırakamayız. Benim 7 çocuğum 20 torunum var. Bunlar ne yiyip içecek. Ben bu yaştan sonra nereye gidebilirim" diye konuştu.

Naime Ay da "Bu mezrada ilaçlarımız hep bozuluyor. Bizim pişirdiğimiz yemeklerimiz hep bozuluyor. Gece karanlık çökünce süt sağımı yapamıyoruz. Buzdolabımız olsa rahat edeceğiz. Bir çok ineğimizi sağamıyoruz, elektriğimiz olsa süt sağma makinası ile sağar daha fazla peynir yağ üretiriz. Bizim önce tapularımızı istiyoruz sonrada elektriğimizi istiyoruz" şeklinde konuştu.