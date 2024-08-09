Oltu'da çiftçilerin tapu sıkıntısı: Mezraları "orman" görünüyor!
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi mezrasında yaşayan çiftçiler, 1992 yılında tapu kadastro işlemleri sırasında mezralarının "orman" olarak gösterildiğini iddia ederek, yıllardır yaşadıkları sorunları anlattı. Ekim yerleri ve hayvanlarının tamamının dedelerinden kalma mezrada olduğunu belirten köylüler, biran önce tapu sorununun çözüme kavuşturulması ve mezralarına elektrik bağlanması için yetkililerden yardım bekliyor
- 1
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi mezrasında tarım ve hayvancılıkla uğraşan yaklaşık 100 köylü, 1992 yılında tapu kadastro işlemleri sırasında mezralarının "orman" olarak gösterildiğini iddia ederek, yıllardır tapu sorunu yaşadıklarını anlattı.
- 2
Ürünlerini değerlendirebilmek ve üretimlerini sürdürebilmek adına, arazilerinin tapu satış işlemlerinin hızlandırılmasını ve mezralarına elektrik bağlanmasını isteyen köylüler, mezralardaki sorunlar için yetkililerden destek ve çözüm bekliyor.
- 3
Oltu ilçesi Ayvalı Mahallesi Muhtarı Yunus Ay, "Bizim dedelerimizden kalan mezramızda ülkemize katkımız olsun diye üretim yapmaktayız. Ekim yerlerimiz büyük ve küçük baş hayvanlarımızın tamamı burada, Dedelerimizden de kalan yer burası. Biz bu mezramıza yaşlı ve orta yaşlı köylülerimiz bu mezraya çıkıyor. Bu mezramızda elektriğimiz yok. 1992 yılında kadastro bu mezramızı orman arazisi yapmış şimdi burayı da bizim elimizden almak istiyorlar şuan burada evi olanlar ahırı samanlığı olanların tamamı mahkemeliğiz. Bize diyorlar ki bu mezradan çıkın biz buradan çıkarsak biz nerede üretim yapacağız, bizim köyümüz mahalle oldu ama burası köy statüsünde. Bizim burada üretim yapmamız lazım" dedi.
-
- 4
Muhtar Yunus Ay, "600 büyükbaş hayvanımız var. Bin adet küçükbaş hayvanımız var burada ancak elektrik yok, yaşayan kadınlarımız elle ineklerini koyunlarını sağmaya çalışıyorlar; o da gece yarılarını buluyor. Sağdıkları sütü işleyemiyor; yarısı bozulup gidiyor. Bizim derdimizi çözüp, hayatımızı kolaylaştırsınlar. Bu mezramızı 2B arazisi olarak bize satsınlar. Biz kendi yerlerimizi 2B arazisi olarak alalım. Biz burada üretim yapmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.
- 5
Ayvalı mahallesinde çiftçilik yapan Havva Aydın da "62 yaşındayım, kayınpederim 88 yaşında vefat etti. Benim bildim bileli kayınpederim bu yaylada duruyor. Kayınpederimin babası bu yaylada durdu ve şimdi de biz duruyoruz. Buraya önce tapularımızı sonrada elektrik istiyoruz. Yaptığım ürünlerimizin çoğu boşa gidiyor, çöpe atıyoruz, hep zayi oluyor. Biz bu mezramızı bırakamayız. Benim 7 çocuğum 20 torunum var. Bunlar ne yiyip içecek. Ben bu yaştan sonra nereye gidebilirim" diye konuştu.
Naime Ay da "Bu mezrada ilaçlarımız hep bozuluyor. Bizim pişirdiğimiz yemeklerimiz hep bozuluyor. Gece karanlık çökünce süt sağımı yapamıyoruz. Buzdolabımız olsa rahat edeceğiz. Bir çok ineğimizi sağamıyoruz, elektriğimiz olsa süt sağma makinası ile sağar daha fazla peynir yağ üretiriz. Bizim önce tapularımızı istiyoruz sonrada elektriğimizi istiyoruz" şeklinde konuştu.
- 6
Mezrada yaşayan Serdar Ay da "Ben bu mezrada doğdum. Babam 85 yaşında rahmetli oldu; burada yaşıyordu. Babamdan önce dedemlerde burada yaşıyordu. Biz burada ticaret yapmıyoruz; üretim yapıyoruz. Ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ekonomimize faydamız olsun diye üretim yapıyoruz. Yüz yıllardır elektriğimiz yok. Yağımız peynirimiz hep ziyan oluyor. Yolumuz yok. Suyumuzu kendimiz getirdik; evlerimizden su akmıyor. Biz elektrik almak isterken şimdi yaylamızı elimizden almak istiyorlar. Bu duruma büyüklerimizin el koymasını istiyoruz, mezramızı bize versinler istiyoruz" dedi.
-
- 7
Nazım Ay da "Burası bizim 500 yıllık mezramız, biz burada hayvancılık yapıyoruz. Devletimize kendimize katkı olsun diye biz hep tüketicimi olalım biz hiç üretici olmayalım mı? Bizim gibileri hep çekip büyük şehirlere göç etmişler. Şimdi orada dert yanıyorlar. Peynir 300 lira, yağ 300 lira; peki bizler de bırakırsam yağı peyniri bin liraya bile bulamayacaklar. Biz hayvancılık yapıyoruz. Ben dedemden beri buradayım halen daha buradayım. Bizim devlet büyüklerimizden ricamız bizim sorunumuza el atmasını istiyoruz. Biran önce sorumuzu çözerseler çok mutlu oluruz. Biz yıllardır elektrik almak için müracaat ediyoruz. 'Tapu yok' diye alamıyoruz. Elektrik olmayınca ürettiğimiz ürünlerimizin yarısı çöpe gidiyor. Bizim dedelerimizin yaptıkları evler çöktü artık biz bunların yerine yenilerini yaptık. Şimdi bunları sökmek istiyorlar. Ne imiş tapumuz yokmuş eğer bu şekilde devam ederse bu iş hiçbir yaylada insan kalmaz inek kalmaz bu millet ne yiyip içecek" dedi.
Suzan Polat ise, "Ben buraya 42 yıl önce gelin geldim, burada kayınpederimin malı davarı vardı. Bizde yıllardır onun yolundan gidiyoruz, evlerimiz uçuyordu bizde söküp yeniden yaptık. Bu evlerimizi sökmek istiyorlar. Biz memnun değiliz razı değiliz. Benim 10 tane ineğim var. Sadece 3 tanesini sağa biliyorum. Yaptığım yoğurdum peynirim yağım hep zayi oluyor. Biz tapumuzu ve elektriğimiz istiyoruz" şeklinde konuştu.