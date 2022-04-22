Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) istihdam izleme bülteninde sigortalılık oranları incelendi.
Buna göre, Ocak ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,1 oranında (1,1 milyon) artarak 22,2 milyon olarak gerçekleşti. SGK Ocak ayı verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 71,9’unu oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu (4/a) yıllık olarak yüzde 5,9 rakamsal olarak 885 bin arttı ve genel eğilimi belirleyici oldu.
ÇİFTÇİ SAYISI 493 BİNE GERİLEDİ
Esnaf-çiftçi grubundaki (4/b) değişim yüzde 4,7 artış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda eğilimler farklılaştı. Bu dönemde esnaf sayısında yüzde 9,1 (210 bin) artış, çiftçi sayısında ise yüzde 13,2’ye denk gelen (75 bin) olarak düşüş görüldü. Söz konusu düşüşle birlikte, çiftçi sayısı 493 bine geriledi.
Çiftçi sayısında uzun süreli düşüş eğiliminin yanı sıra, esnaf sayısında son aylardaki yüksek oranlı artışlar dikkat çekmektedir. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 1,6 ile sınırlı kaldı.
EN FAZLA SİGORTALI ÇALIŞAN 3 ANA SEKTÖRDE
Sigortalı ücretli çalışanların yüzde 52,5’ini oluşturan 3 ana sektördeki istihdam artışları son bir yıl içinde gerçekleşen en düşük seviyelerde gerçekleşti. Toplam sigortalı ücretli çalışanların yüzde 27,7’si imalat, yüzde 15,6’sı toptan ve perakende ticaret ve yüzde 9,2’si inşaat sektörlerinde istihdam edildi. Yıllık değişimlere bakıldığında imalatta yüzde 7,4, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 3, inşaat sektöründe ise yüzde 0,2 artış gözlenmekle beraber, söz konusu artışlar yılın en düşük düzeylerine işaret etti. Özellikle inşaat sektöründe Nisan 2021’den itibaren gözlenen hızlı gerileme eğilimi dikkat çekti. Diğer taraftan, sigortalı ücretli çalışanların yüzde 8,5’ini oluşturan dördüncü ana sektör olan idari ve destek faaliyetindeki istihdam son bir yılın 9 ayında gerilerken, Kasım ayında başlayan sınırlı artış trendi Aralık (yüzde 1,7) ve Ocak (yüzde 1,2) aylarında devam etti.
89 alt sektörün 12’sinde sigortalı ücretli çalışan sayısında azalış görüldü. En çok daralan sektör 17 binlik istihdam kaybı ile bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörü oldu. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar (14 bin), idari danışmanlık faaliyetleri (10 bin) ve bilgisayar ve kişisel ev eşyaları onarımı faaliyetleri (3 bin) de istihdamı çalışan sayısı olarak en çok daralan diğer sektörler oldu
Oransal olarak bakıldığında ise istihdam en hızlı hanehalkları tarafından kendi ithalat faaliyetleri sektöründe yüzde 28,5 geriledi. Bu sektörü yüzde 22,2’lik azalışla ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar sektörü ile yüzde 9,8’lik azalışla kiralama ve leasing faaliyetleri sektörleri takip etti. Sinema filmi ve ses kaydı yayımcılığı, suyun toplanması arıtılması ve dağıtımı ve idari danışmanlık faaliyetleri de istihdam kaybı yaşayan diğer sektörler oldu.
SİGORTALI ÇALIŞAN KADIN SAYISI ARTTI
Kadın çalışan sayısı geçen yıla göre yükselirken, Aralık ayına göre azaldı. Ocak 2022’de sigortalı kadın çalışan sayısı bir yıl öncesine göre 490 bin arttı, Aralık ayına göre ise 4,7 bin azalarak 5,1 milyona ulaştı.Toplam istihdam içindeki payı ise yüzde 32,1’e yükseldi. Sigortalı ücretli kadın çalışan sayısında Eylül ayından bu yana devam eden artış trendi son buldu. Kadın istihdamının Aralık ayında ulaştığı sayı olarak en yüksek tarihsel istihdam seviyesinin altına indi. Buna rağmen, kadın istihdamı, istihdam payı olarak en yüksek tarihsel düzeyine ulaştı
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