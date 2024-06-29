Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Çift katlı otobüsü köfteciye çevirdi

        Çift katlı otobüsü köfteciye çevirdi

        Elazığ'da 42 yaşındaki Saim Demirel, İstanbul'da uzun yıllar hizmet verdikten sonra devre dışı bırakılan 2007 model çift katlı halk otobüsünü dizayn ederek ekmek teknesi yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:15 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Elazığ'da uzun yıllar lokanta sektöründe çalışan Demirel, kendi işinin patronu olmak için 2018 yılında satın aldığı eski model bir minibüsün içinde mutfak bölümü oluşturarak Malatya Caddesi'nde yoldan geçen sürücüler için ekmek arası köfte yapmaya başladı.

        • 2

          Yaklaşık 6 yıl minibüste köfte hizmeti sunan Demirel, zamanla müşteri potansiyelinin artması ile kış aylarında sıcak bir ortamda yemek hizmeti sunmak için daha büyük bir araç arayışına girdi.

        • 3

          Araştırmaları sonucu yaklaşık 6 ay önce İstanbul'da uzun yıllar halk otobüsü olarak kullanıldıktan sonra hizmet dışı bırakılan 2007 model çift katlı otobüs satın alan Demirel, alt katını mutfak bölümü, üst katını ve çevresini masalarla yemek yeme alanı olarak dizayn etti.

        • 4

          Ataşehir Mahallesi'nde ekmek arası köfte hizmeti veren Demirel, 20 yaşından itibaren yemek sektöründe çalıştığını, kendi işinin patronu olmak için 2018 yılında satın aldığı minibüste köftecilik yapmaya başladığını belirtti.

        • 5

          Minibüste yaptığı köftelerin beğenilmesiyle müşteri potansiyelinin arttığını ifade eden Demirel, "Minibüsümüz zamanla küçük gelince daha farklı, büyük bir araç arayışına girdim. İstanbul'da bu otobüsü satın aldım. Otobüsü lokanta şeklinde dizayn edip Elazığ'a getirerek müşterilerimizin hizmetine sunduk" dedi.

        • 6

          Müşterilerden güzel tepkiler aldığını dile getiren Demirel, işini severek yaptığını anlattı.

          Müşteri Ufuk Tokgöz farklılıkların insan hayatına renk kattığını belirterek, "Elazığ'da bu tür işletmelerin artmasını, daha farklı lezzetlerin kente kazandırılması istiyoruz" diye konuştu. Muhammed Karakaya ise Saim ustayı köftelerinin lezzetli olmasının yanı sıra farklı bir mekanda yemek hizmeti sunduğu için de tercih ettiğini aktardı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        İş dünyasıyla görüşecek
        İş dünyasıyla görüşecek
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa