Çift katlı otobüsü köfteciye çevirdi

Müşterilerden güzel tepkiler aldığını dile getiren Demirel, işini severek yaptığını anlattı.

Müşteri Ufuk Tokgöz farklılıkların insan hayatına renk kattığını belirterek, "Elazığ'da bu tür işletmelerin artmasını, daha farklı lezzetlerin kente kazandırılması istiyoruz" diye konuştu. Muhammed Karakaya ise Saim ustayı köftelerinin lezzetli olmasının yanı sıra farklı bir mekanda yemek hizmeti sunduğu için de tercih ettiğini aktardı.