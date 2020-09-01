Cici Babam oyuncuları kimler? Cici Babam filmi konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Cici Babam filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

CİCİ BABAM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Atilla

Özgün Aydın

Mahir İpek

Onur Buldu

Uğur Bilgin

Derya Karadaş

Arif Erkin Güzelbeyoğlu

Aslı İnandık

Alper Kul

Yasemin Çonka

Meltem Yılmazkaya

Burak Topaloğlu

İrem Sak

Defne Yalnız

Kuvvet Yurdakul

Ayhan Sicimoğlu

Kayhan Yıldızoğlu

CİCİ BABAM KONUSU NEDİR?

Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?...