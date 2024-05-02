Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak'ın çocukları cinsiyet değiştirdi
Oyuncu Çiçek Dilligil ile müzisyen Bora Öztoprak'ın çocukları Ardahan Öztoprak'ın, cinsiyet değiştirdiği ve adını da 'Ayda' yaptığı öğrenildi
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Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın 1997 yılında dünyaya gelen oğulları Ardahan Öztoprak eğitimi için ABD'ye gitmişti.
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Uzun süredir ABD'de yaşayan Ardahan Öztoprak'ın kadın kimliğine yöneldiği ortaya çıktı.
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Ardahan Öztoprak'ın ismini 'Ayda' olarak değiştirdiği de öğrenildi.
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Çiçek Dilligil, yaptığı açıklamada; "26 yaşında artık bir birey. Aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım 'haydi' diye bir süreç değil. Heves ve marjinal bir durum da değil. Önemli kliniklerden de destek alıyor" dedi.