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ABD'nın 2017 yılında Beyaz Saray'da Donald Trump ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılan görüşmenin ardından Kremlin'deki bir casusunu geri çektiği iddia edildi.
CNN'in Trump yönetimi içerisindeki birden fazla kaynağa dayandırdığı haberine göre CIA, Trump-Lavrov görüşmesinin ardından Rus hükümeti içerisinde üst düzey görevde bulunan bir kaynağını geri çekme kararı aldı. CIA'in bu kararı, Trump'ın gizli bilgileri ele alış biçimine güvenilmemesi ve Moskova'daki casusun güvenliğinin tehlikeye girebileceği endişesi ile aldığı belirtildi.
2017 yılının Mayıs ayında Oval Ofis'te Rusya Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen Donald Trump'ın görüşmede, Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen savaşla ilgili olarak hassas istihbaratları paylaşması gündem yaratmıştı.
ABD'li istihbaratçıların bu görüşmenin ardından Trump ile Putin'in Hamburg'da özel bir görüşme yapması nedeniyle alarma geçtikleri ifade edildi.
Konuyla ilgili CNN'in konuştuğu bir yetkili, "İstihbarat yetkilileri Trump'ın gizli bilgileri uygunsuz bir şekilde paylaştığı konusunda endişeliydi. Casusun geri çekilmesi konusunda Başkan Trump ve birkaç üst düzey yetkili önceden bilgilendirildi" dedi.
CNN'in kaynaklarına göre, CIA'in geri çekme kararı aldığı casus Rusya ulusal güvenlik yapısında önemli bir rol oynuyordu ve doğrudan Putin'e erişimi vardı. Hatta CIA'in Kremlin'deki casusunun Rus liderin masasının fotoğraflarını dahi Washington'a aktardığı iddia edildi.
10 yıldan uzun süredir Rusya'da görev yapan casusun, geri çekilme kararına ilk olarak şiddetle itiraz ettiği ancak daha sonra ikna edilerek ABD'ye getirildiği ve gizli bir yerde koruma altına alındığı belirtildi.
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