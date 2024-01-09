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        Haberler Dünyadan Christopher Nolan, 81'inci Altın Küre Ödül Töreni'nde Heath Ledger'ı unutmadı - Magazin haberleri

        Christopher Nolan, 81'inci Altın Küre Ödül Töreni'nde Heath Ledger'ı unutmadı

        'Oppenheimer' ile 81'inci Altın Küre Ödül Töreni'nde 'En İyi Yönetmen' ödülüne layık görülen Christopher Nolan, ödülünü kabul ederken 2008'de hayata veda eden oyuncu Heath Ledger'ı andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 11:53 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:51
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          'Oppenheimer' ile 81'inci Altın Küre Ödül Töreni'ne damga vuran İngiliz yönetmen Christopher Nolan, 'En İyi Yönetmen' ödülünü alırken sahnede duygusal bir konuşma yaptı.

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          Christopher Nolan, 'Batman'in devam filmi 'Kara Şövalye'de rol alan Heath Ledger'ı andı.

        • 3

          Christopher Nolan, törende en son 2009'da sahneye çıktığını ve 2008'de hayatını kaybeden Heath Ledger adına 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü kabul ettiğini söyledi.

        • 4

          "DAHA ÖNCE BU SAHNEYE LEDGER İÇİN ÇIKMIŞTIM"

          Bu kez 'En İyi Yönetmen' ödülünü alan Christopher Nolan, "Teşekkür ederim. Sevgili dostumuz Heath Ledger adına bunlardan birini kabul etmek için bu sahneye çıkmıştım ve bu benim için karmaşık ve zorlayıcıydı. Konuşmanın ortasında başımı kaldırdım ve Robert Downey Jr beni yakaladı ve bana sevgi ve destek dolu bir bakış attı. Şu anda bana verdiği bakışın aynısı..." dedi. Robert Downey Jr, Nolan'ın su cümlelerine gülümsedi.

        • 5

          "KENDİ ADIMA ÖDÜL KABUL ETMENİN DAHA KOLAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM"

          Christopher Nolan, sözlerine "Kendi adıma kabul etmenin daha kolay olacağını düşünmüştüm ama burada dururken bunu yalnızca insanlar adına kabul edebileceğimi fark ettim. Yönetmenler olarak insanları bir araya getiriyoruz ve ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz" diye devam etti.

          Fotoğraflar: AA, AP, Mega, Avalon

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