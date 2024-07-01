Christoph Baumgartner: Son derece agresif bir takımız

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda yarın TSİ 22.00'de Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile oynayacak.

Müsabaka öncesinde Avusturyalı futbolcular Christoph Baumgartner ile Nicolas Seiwald basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Daha önce Leipzig Stadyumu’nda oynamaları hakkında konuşan Baumgartner, "Stadyuma girdiğinde kendimizi evinizde hissediyorsunuz, çünkü burada harika anlar geçirdik ve çok maç oynadık. Bu saha Almanya’nın en iyi çimi seçildi, zemin kalitesi harika. Bu stadyumda top oynamak çok güzel bir his. Bundesliga’dan turnuvadaki bu ritme hazırız çok sıra dışı bir durum değil. Son 16 maçları başladığında heyecanı ve baskıyı hissetmeye başlıyorsunuz. Antrenörümüzle çalışmaya başladığımızdan itibaren belirli bir felsefe geliştirdik ve bunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bu felsefe bizim merkez noktamız. Böyle bir şeyi milli takım bünyesinde geliştirmek tabii ki daha zor. Milli takımda biraz daha farklı bir mevkide oynuyorum, Leipzig’de ikinci forvet olarak oynuyorum, milli takımda orta sahanın merkezindeyim" diye konuştu.

"SON DERECE AGRESİF BİR TAKIMIZ"

Grup aşamasını değerlendiren 24 yaşındaki futbolcu, "Grubu birinci sırada bitirmek istiyorduk, Polonya maçı bizim için baskı altında geçti. Turnuvanın her anının tadını çıkarmak istiyoruz. Bütün ülke olarak yarınki maça odaklanmış durumda. Biz de taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bir futbol maçı oynuyoruz önemli olan kendimize odaklanmak. Son derece agresif bir takımız, işin içine duyguları sokmaya çalışırsak bunu kontrollü sahaya yansıtmamız gerek. Turnuvada sonraki aşamaları şimdilik düşünmüyoruz, odağımızın olması gereken yer yarınki maç. Önce yarınki engeli aşmamız gerek. Ondan sonra nereye gideceğimizi göreceğiz" şeklinde konuştu.

Maçın başlamasıyla agresif oynamaya ve pres yapmaya başladıklarını ifade eden Baumgartner, "Mükemmel pası atmak için dakikalarca beklemiyoruz. Öncelikle önemli olan yüksek enerjili olmak ve rakibin kalesine gitmek. Bugüne kadar maçlara iyi başlamamız tesadüf değil. Yarın da bunu yaparsak mutlu oluruz" dedi.

NİCOLAS SEİWALD: "TEK DÜŞÜNCEM YARINKİ MAÇIMIZI KAZANMAK"

Liepzig Stadyumu’nda kendini rahat hissettiğini anlatan Nicolas Seiwald, "Bu stadyumda kendimi çok rahat hissediyorum. Leipzig’de oynamak bizim için bir avantaj, yarını dört gözle bekliyorum. Yarın harika bir maç olacağına inanıyorum. Tek düşüncem yarınki maçımızı kazanmak. Çünkü yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncu olarak sakin kalmanız gerektiğini biliyoruz. Bu tür maçlarda adrenalin üs düzey olacaktır yine de kafanızın net olması ve doğru düşünmeniz gerek. Duygular doğru kararlara engel olmamalı" ifadelerini kullandı.

Türkiye karşısında kazanmak istediklerini söyleyen Seiwald, "Çeyrek finale kalmak için yarınki maçı kazanmak zorundayız. Sadece iyi oyun değil, neticeyi de almalıyız. Fransa karşısında da iyi oynamıştık ama mağlup olmuştuk. Taraftarımız da turnuva içinde belirleyici bir faktör. Gruptan birinci çıkmamız takımımız için unutulmaz bir gündü" açıklamasında bulundu.