Colin Jost de şovun 'Weekend Update' (Hafta sonu Haberleri) kısmında şu şekilde bir espri yaptı:

Trump’tan nefret ettiği açık olan tüm bu insanların ‘Geçmiş olsun’ dediğini görmek çok garip. Sanırım pek çoğu, ilk dilekleri gerçekleştiği için suçlu.