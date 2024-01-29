ÇEŞME ADAYI LAL DENİZLİ OLDU

CHP’de yapılan toplantıda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin adaylarının belirlendi. İzmir’in gözde ilçesinden olan Çeşme için belirlenen aday teknik direktör Mustafa Denizli’nin 32 yaşındaki kızı Lal Denizli oldu.