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        Haberler Gündem CHP’nin İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli oldu! Lal Denizli kimdir, kaç yaşında?

        Lal Denizli kimdir? İşte hayatı ve kariyeri

        Cumhuriyet Halk Partisi İzmir adayları netlik kazandı. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin adaylarının belirlendiği toplantıda İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli oldu. Peki, Lal Denizli kimdir, kaç yaşında? İşte Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli hayatı hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 00:40 Güncelleme: 30.01.2024 - 00:40
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        • 1

          CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay olurken ilçe belediyelerin adayları da netlik kazandı. Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı oldu. Bu kapsamda, Lal Denizli hayatı ve kariyeri hakkında sorgulamalar hız kazandı. Peki, Lal Denizli kimdir? İşte Lal Denizli hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        • 2

          ÇEŞME ADAYI LAL DENİZLİ OLDU

          CHP’de yapılan toplantıda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin adaylarının belirlendi. İzmir’in gözde ilçesinden olan Çeşme için belirlenen aday teknik direktör Mustafa Denizli’nin 32 yaşındaki kızı Lal Denizli oldu.

        • 3

          LAL DENİZLİ KİMDİR?

          Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi.

        • 4

          Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı. Lal Denizli, CHP Gençlik Kolları’nda aktif olarak çalışıyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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