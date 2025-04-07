CHP’li Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz partisinden istifa etti

Umut Yılmaz hakkında yakın zamanda açılan bazı mali soruşturma olduğu bu soruşturmaları görüşmek üzere genel merkeze çağrıldığı ancak bu çağrılara kulak asmadığı ve gelmediği öğrenildi.

Bu süre zarfında AK Parti ile de temas kurduğu iddia edilen Umut Yılmaz CHP’den istifa etti.

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