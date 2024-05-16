CHP yeni dönemde hangi adımları atacak?

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CHP’ye geniş kesimlerin desteğini artırma, bütün kesimleri kucaklama, üye sayısını yükseltme ve partiyi iktidara taşımayı amaçlayan stratejinin ilk adımı bütün siyasi partilerle diyalogdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşmeler yaptı. CHP yönetimi bu stratejiyi, “Müzakere edilmesi gereken yerde müzakere, mücadele edilmesi gereken yerde mücadele” olarak açıklıyor.

CHP yönetimi, bu diyalog sürecinin asla teslimiyet ya da iktidarın politikalarına boyun eğme anlamına gelmeyeceğini, milletin çıkarları için mücadelenin tarzı olarak okunması gerektiğini savunuyor. CHP yönetimi önümüzdeki süreçte önemli şu adımları atacak:

REKLAM ÜYE KAMPANYASI Partinin üye sayısının düştüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade ediliyor. Zaman zaman istifalar ve katılımlar olduğunu vurgulayan CHP yönetimi, son dönemde ise üye sayısının yukarı yönlü olduğunu, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde 1 milyon 50 bine düşen üye sayısının son verilerle 1 milyon 450 bine ulaştığını söylüyor. Hedef, bu rakamı çok yukarılara taşımak. Üye sayısını artırmak için büyük bir kampanya başlatılıyor. KADIN VE GENÇLER Hem partiye üye yapmada hem de sorunlarını gündeme taşımada CHP, kadın ve gençleri hedef kitle olarak seçti. Kadın ve gençlerin partiye ilgisini artırmak için bir dizi proje hayata geçiriliyor. Ana tema olarak, “Cumhuriyet’in partisi, kadın ve gençlerin partisi” işlenecek. Yerel seçimde başlayan partideki gençleştirme hamleleri önümüzdeki süreçte partinin değişik kademelerinde de sürecek.

TÜZÜK KURULTAYI CHP, eylül ayında tüzük kurultayı ile bir demokrasi şöleni başlatmayı planlıyor. Bir hafta boyunca tüzük, demokratikleşme adımları ve ülkenin sorunları tartışılacak. Bu amaçla her kesimden seçmene, “Demokrasinin adresi Cumhuriyetin Partisi CHP” mesajları verilecek. Bugüne kadar muhafazakâr ve mütedeyyin kesime uzak gelen ve son iki seçimde bu algıyı kıran CHP, yeni vizyonunu ve yeni vitrinini bu kurultayda görücüye çıkaracak. REKLAM BELEDİYELERE SIKI TAKİP Yasal olarak belediyeleri denetleme yetkisi olmayan CHP, 2019 seçiminde AK Parti’nin duyurduğu ancak hayata geçiremediği belediyeleri izleme ve değerlendirme birimi kuracak. Parti genel merkezinde tecrübeli akil isimlerden oluşturulacak komisyon, CHP’li belediyeleri sıkı takibe alacak. Belediyelerin harcamaları denetlenecek; vatandaşı rahatsız eden uygulamalara engel olunacak. Halktan gelen şikâyetler değerlendirilecek ve ilgili belediyeler uyarılacak.

Aynı zamanda bütçe yapma, Sayıştay denetiminden geçme, ihale süreçleri ve diğer idari mali konularda uzman isimler; belediye başkanları ve parti meclisi üyelerine eğitimler verecek. AKADEMİ KURULUYOR AK Parti’nin ilk yıllarında kurulan Siyaset Akademisi, parti yönetimi tarafından desteklenmiş ve başarılı sonuçlar vermişti. CHP de benzer bir uygulamaya gidiyor. Parti bünyesinde bulunan CHP Parti Okulu, bir akademiye dönüştürülecek. Bu akademinin kurulması ve etkin bir şekilde işlemesinde efsane siyasetçi CHP’nin Eskişehir eski Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen öncülük edecek.

BÖLGE ZİYARETLERİ Partinin kurmay isimleri, Doğu ve Güneydoğu kentleri başta olmak üzere CHP’nin istenilen seviyede oy alamadığı bölgelere öncelikli ziyaretler yapacak. Gerekirse buralardaki teşkilat baştan aşağı yenilenecek; yeni yaklaşımla teşkilatlar kurulacak. İl yönetimlerine yeni isimler atanacak. Büyük illere daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel giderek, vatandaşla buluşacak. “SOSYAL BELEDİYECİLİKLE İKTİDARA” CHP’nin mevcut yönetimi; elde ettikleri önemli sayıda belediyede verecekleri hizmetlerle, ekonomik kriz ortamında başarılı sosyal belediyecilikle, vatandaşa dokunan ve ayırmayan/kuşatıcı siyaset yaklaşımıyla; hataları en aza indirerek önümüzdeki seçimde iktidarı yakalayacaklarına inanıyor. Bu amaçla bugüne kadar görmediğimiz birçok projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.