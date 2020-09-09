Son dakika... CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve birkaç hafta evde çalışacağını belirten Öztrak, 'Benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmalarını rica ediyorum' çağrısında bulundu...

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."