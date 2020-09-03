Son dakika! Koronavirüse hangi siyasetçi ve bürokratlar yakalandı? - Haberler

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Koronavirüs pandemisi Türkiye'de de etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz" derken, salgından siyasetçiler ve bürokratlar da etkilendi. Meclis'te toplam 44 koronavirüs vakası tespit edilmişti.

AKBAŞOĞLU YOĞUN BAKIM TEDAVİSİ GÖRDÜ

AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, koronavirüsü ağır atlatan isimlerden birisi oldu. Akbaşoğlu uzun süre yoğun bakımda tedavi görürken, geçtiğimiz günlerde taburcu olmuştu.

BABACAN'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da koronavirüse yakalanan siyasilerden birisi oldu.

Babacan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım" açıklamasında bulundu.

TEMEL KOTİL HASTANEDE

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alındı. Kotil bugün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı entübe edildi. Kotil’in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu.

CHP'Lİ KAYA EVDE GEÇİRDİ

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Kaya'nın Ankara'daki evinde tedavisi evinde devam etti.

MAÇOĞLU 26 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için 26 gün hastane ve evde karantinada olan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, tedavi süresinin tamamlanmasının ardından göreve başladı.

HDP'Lİ VEKİL DE YAKALANDI

HDP Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan ilk testlerde maalesef bir vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır. Kendisi şu anda doktor kontrolü altındadır, sağlık durumu iyiye gitmektedir" ifadesi kullanılmıştı