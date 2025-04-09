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        Haberler Gündem Politika CHP'nin kurultayı için iptal dilekçesi | Son dakika haberleri

        CHP'nin kurultayı için iptal dilekçesi

        Akademisyen Doç. Dr. Kemal Çiftçi, CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için dilekçe verdi. Çiftçi dilekçesinde kurultayın yeterli hazırlık yapılmadan ve hukuka aykırı şekilde düzenlendiğini savundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 13:26 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:26
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        CHP'nin kurultayı için iptal dilekçesi
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        Akademisyen Doç. Dr. Kemal Çiftçi, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı.

        CHP'de 6 Nisan Pazar günü yapılan olağanüstü kurultayda Özgür Özel yeniden genel başkan seçilmişti.

        Adaylık için gerekli şartları sağlayamadığı için kurultayda aday olmayan Berhan Şimşek’in YSK’ya itiraz başvurusu yaptığı iddia edildi. Ancak Şimşek iddiaları yalanladı. Şimşek, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Kesinlikle doğru değil öyle bir şey yapamam mahkemeyi partiyi mahkeme koridorlarına düşürmem" ifadelerini kullandı.

        KEMAL ÇİFTÇİ'DEN İPTAL DİLEKÇESİ

        Berhan Şimşek iddiaları yalanlarken CHP kurultayıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi veren kişinin Akademisyen Doç. Dr. Kemal Çiftçi olduğu öğrenildi.

        Kemal Çiftçi dilekçesinde, kurultayın yeterli hazırlık yapılmadan ve hukuka aykırı şekilde düzenlendiğini savundu. Kurultaya katılmak ve Parti Meclisi’ne aday olmak isteyen partililerin fiziksel engellemelerle karşılaştığını, kendisinin de saatlerce bina dışına alınmadığını, başvuru süreci sırasında ise gerekli imzaları toplamakta zorluk yaşadığını iddia etti. Çiftçi, başvurusunu zamanında yapmasına rağmen Kurultay alanına giremediğini ve bu nedenle siyasi haklarının engellendiğini öne sürdü.

        Kemal Çiftçi, Anayasa'nın seçme-seçilme hakkı ile eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini savunarak, CHP 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesini ve yeniden, daha adil koşullarda yapılmasını talep etti.

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