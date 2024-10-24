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        Haberler Gündem Politika CHP MYK TUSAŞ'a terör saldırısı gündemiyle toplandı | Son dakika haberleri

        CHP MYK TUSAŞ'a terör saldırısı gündemiyle toplandı

        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesini hedef alan terör saldırısı gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:48 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:48
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        CHP MYK TUSAŞ'a saldırı gündemiyle toplandı
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        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

        Parti genel merkezindeki toplantı saat 10.15'te başladı.

        CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesini hedef alan terör saldırısı gündemiyle toplandı.

        Toplantıda, saldırıya ilişkin son gelişmelerin ele alınması ve olayla ilgili görevlendirilen parti yöneticilerinin sunum yapması bekleniyor.

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        #CHP
        #Özgür Özel
        #Son dakika haberler
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