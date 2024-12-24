CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere bugün olağanüstü toplanacak.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel, açıklanan 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere MYK'yi bugün olağanüstü toplantıya çağırdı.

REKLAM advertisement1

Toplantının, bugün saat 10.30'da parti genel merkezinde yapılacağı belirtildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.