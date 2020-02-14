Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a karşı dava açacağı açıklandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu’nun iddialarının asılsız olduğu, ifade özgürlüğü kapsamını aştığı belirtilmişti.

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında "Devletin en mahrem, en önemli, en hassas birimlerine FETÖ'nün elemanlarını yerleştirenlere FETÖ'nün siyasi ayağı" dediklerini belirterek, 20 soru yöneltmiş, sorumluluğun siyasi otoritede olduğunu ileri sürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, grup toplantısında bu sözlere "Baykal'ın genel başkanlıktan ayrılması ve yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir" ifadelerini kullanarak "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir" yanıtını vermişti.

Habertürk'e konuşan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, dava dilekçesinin taraflarına ulaşmasını beklediğini söyledi ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile konuştuktan sonra da dava için adım atacaklarını ifade etti.