CHP Lideri Özel programını iptal etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramankazan’daki TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını bulunduğu Diyarbakır’daki programı sırasında canlı yayında öğrendi.

Özel, ilk değerlendirmesinde süreci yakından takip edeceklerini ve terörü kimden gelirse gelsin lanetlediklerini bildirdi. Özel, ardından Diyarbakır’daki programına eşlik eden MYK ve PM üyeleri ile milletvekilleriyle olağanüstü olarak bir araya geldi ve terör saldırısını değerlendirdi.

Yaklaşık yarım saat süren toplantıda, programların iptal edilmesi, Ankara’ya dönülmesi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısının Ankara’da acil olarak toplantıya çağrılması kararlaştırıldı. Toplantı Özel, Ankara’ya ulaşana kadar Genel Sekreter Selin Sayek Böke başkanlığında gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerinden oluşan bir heyetin de TUSAŞ’a gitmesi kararı alındı. Özel, ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüşerek terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.

"ŞEHİTLERE RAHMET, YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek, eş başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun ile görüştü. Açıklamalarda bulunan Özel, Ankara’da TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısına ilişkin, "Biraz önce konuşmalar başlamışken, bir not iletti arkadaşlar. Ankara'da TUSAŞ’ta, Kahramankazan tesislerinde bir canlı bomba saldırısı, ardından bir çatışma var. Şehit ve yaralılar var. Tabii olay çok yeni, dikkatle takip ediyoruz. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörü kimden ve nereden ne gerekçeyle gelirse gelsin, lanetliyoruz. Tam da bu saldırıyı görünce, buradaki zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan. 7 Haziran’ı, 7 Haziran’a birkaç gün kala Diyarbakır'dan başlayan ve 1 Kasım’a kadar süren süreci hatırlamadan geçemiyor insan. Bütün terör örgütlerinin bir anda aktif olduğu bir sürecin aslında 7 Haziran ve 1 Kasım arasında kamuoyunu nasıl yönlendirmeye çalıştığını hatırlamak gerekiyor. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor. Biz bugün Diyarbakır’da dün Ankara’da Türkiye’nin gündeminden terörün çıkmasını, şehitlerin çıkmasını, ananın nereli olursa olsun Kürt de olsa Türk de olsa batıdan da doğudan da gözyaşının durmasını ve artık bu ülkede 86 milyonun barış kardeşlik huzur içinde yaşayıp refaha kavuşmasını, yoksulluktan kurtulmasını, gelecek endişesinden Kürt'ün de Türk’ün de Alevi'nin de Sünni’nin de gençlerinin kurtulmasının umudundayız. Tabii ki kolay olmayacak, tabii ki istemediğimiz sözleri söyleyecekler. Örneğin ben dün çok net bir şekilde Devlet Bey el yükseltiyorsa ben de yükseltiyorum, Kürtlere devlet teklif ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hepimizle beraber sahibi olmalarını kendilerine ait hissetmelerini onların ait isteyeceği 'İşte benim devletim' diyecekleri kadar kendilerini kapsayan kendilerini memnun eden bir devlete kavuşsunlar diye demokrasi teklif ediyoruz dedik. Birileri buradaki sadece devlet teklif etmeden, Özgür Özel ‘Kürtlere şunu teklif etti, bunu teklif etti’ diye gerçek dışı bir sürü beyan da söylediler. Her türlü psikolojik harp ve her türlü saldırgan tutmaya hazır olmak gerekiyor. Tabii bu şehitlere çok ciğerimiz yandı, yanmaya devam ediyor" dedi.