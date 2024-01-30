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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Bizim derdimiz emeklilerin hesaplarına yatan aylıktır, bizim derdimiz cüzdandaki yangın pazardaki yangındır. Bizim derdimiz asgari ücretlinin geçim sıkıntısıdır. Biz Recep Tayyip Erdoğan'la onun üslubuyla değil, TÜİK'in rakamlarıyla bunları dile getirmenin peşindeyiz. TÜİK'in rakamları doğru değil ama farz edelim doğru olsun. Ama o rakamlarla bile durumun ne kadar içler acısı olduğu ortadadır. Bir ülkenin gelir adaletinin ne kadar doğru olduğunu TÜİK'in tablosundan anlayabilirsiniz.

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"VERGİDE ADALET İSTİYORUZ"

En zengin yüzde 20 toplamın yarısını alıyor kalan yüzde 80 diğer oranı paylaşıyor. Yoksuldan almış zengine vermişler. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı bugünkü asgari ücretti. Milletimiz görüyor. Emeklilerden oy alıp 10 bin liraya el kaldıranlara yazıklar olsun. Ama bu millet kendisini yoksul bırakanlardan hesap soracak. Ona sırtına dönenlerden hesap soracaktır.

Bir emekliye verdikleri 10 bin lirayı sarayda 27 saniyede harcıyorlar. Bir dakikada harcadıkları para da 23 bin lira. Bir buçuk asgari ücret neredeyse. CHP servete zengine düşman değildir ama gelir adaletini gözetir. Emekçi ocak ayına aldığı maaşı belirli vergi dilimleri nedeniyle kaybediyor kaybediyor. Biz DİSK'in talebini önemsiyoruz ve vergide adalet istiyoruz. Bu mücadele çok kıymetlidir. Yürekten alkışlıyoruz kendilerini.

"ÇİFTÇİ MAZOT KAÇ LİRA ONA BAKAR"

Büyük büyük rakamlar uçuşuyor. Bugün Ankara'da bir simit 10 lira. Hafta içi 15 lira yaptılar seçime kadar yakarsın beni dediler 10 liraya indirdiler. Nisan ayında yine 15 lira olacak. Bir çay bir simit 25 lira. 5 kişilik bir aile 30 öğün çay simit yese 11.250 lira oluyor. Oysa en düşük emekli maaşı ise 10 bin lira.

Tayyip bey çay simide bakar çiftçi mazot kaç lira ona bakar. Seçimden bu yana benzin 19 liradan 40 liraya çıktı. Benzin çıktı mı zaten her şey zamlanır. Mazot 18 liraydı seçim günü bugün ise 42 lira. Diğer taraftan bu sabah Devlet Bahçeli, dün akşam Recep Tayyip Erdoğan DEM DEM DEM dediler. DEM diyerek açlığa sefalete katlanın demenin hesabı var.

DEM PARTİ AÇIKLAMASI

Bizim her siyasi partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM Parti ile de o şekilde ilişkimiz var. Göz önünde buluştuk. Özgür Özel'in ve CHP'nin DEM Parti ile ilişkisi göz önünde neyse arkada da aynı şekildedir. Milletin derdi DEM DEM değil zam zam zam.

"HAFTAYA DEPREM BÖLGESİNDE OLACAĞIZ"

Haftaya bütün parti yöneticilerimizle deprem bölgesinde olacağız. Bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu deprem 21 yıldır tek başına bir iktidarın hüküm sürdüğü bir ülkede yaşandı. Bütün yetkilerini tek başına kullanan yani mazereti olmayan bir iktidarın döneminde yaşandı. Kendisinden önceki iktidarı depreme tam hazırlık yapmadı, depremin üçüncü günü hala çadırda kalanlar var diye eleştirenlerin döneminde yaşandı. "