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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, "100 yıllık bir süreç içerisinde büyük acılar yaşadık. Başbakanlar idam edildi, evlatlarımız idam edildi. Şimdi yeni bir kamplaşma süreci başlatılmak isteniyor. Sakın ola ki kamplaşmayın. Herkesin düşüncesi önemlidir. Beraber, birlikte, kamplaşmadan, kızmadan, ötekileştirmeden. 85 milyon insanla helalleşeceğiz. Bize katılın ki yolumuz aydınlık olsun. Katılın ki Türkiye'ye aydınlığı, huzuru, itibarı yeniden getirelim" diye konuştu.

FINDIK ÜRETİMİ

CHP lideri, "Bu ülkeyi kuranlar 'Köylü milletin efendisidir' dediler. Üreten milletin efendisidir dediler. Köylü ürettiği üründen zarar etmesin diye TMO, TARİŞ'i, FİSKOBirlik'i kurdular. Çiftçi ürettiği zaman gelir elde etsin, zarar etmesin dediler. FİSKOBirlik'i, fındık üreticisinin kara gün dostudur. Üreticiyi koruduğunuz zaman herkesin hakkını korursunuz. FİSKOBirlik'i yeniden ayağa kaldıracağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Giresun'da kişi başına gelir 7 bin dolardan, 5 bin 291 dolara düştü. Giresun açıkça cezalandırıldı. Giresun'da uzman doktor da yetersiz. Burası arıcılık açısından Türkiye için çok önemlidir. Alan bazlı fındık desteği 9 yıldır hiç artmadı. Fındığın kullanıldığı sanayi 120 milyar dolar civarında. Türkiye bu 120 milyar dolardan 2-2,5 milyar dolarını alıyor."

"SORUNLARI ÇÖZMEKTE KARARLIYIZ"

"Türkiye'yi bekleyen tehlike" diye sözlerini sürdüren CHP lideri "Fındıkta tekelleşme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Fındık fiyatını belirleyen bir yabancı firma. Eğer yabancı bir tekele karşı devleti yönetenler sessiz kalıyorlarsa, o yabancı tekelin ortaklığını yapıyorlar demektir" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "1 yıl içinde yurt sorununu çözeceğiz. Bu ülkede yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Öyle iddialı, kararlı geliyoruz ki var olan sorunları azim ve kararlılıkla çözmeye kararlıyız. Yabancı tekellerin Türkiye'de at koşturmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Mazot çok pahalı, çiftçi ve balıkçı kullanamıyor" diyen CHP lideri, "Üretene vereceksin. Traktör, tekne kulananlara ÖTV'siz, KDV'siz mazot vereceksin. Çiftçiye yüzde 1 desteğini vereceğiz. Çiftçilerin ve esnafın aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin SGK primlerini emekli oluncaya kadar devlet ödeyecek. Tarım sigortasını yeniden düzenleyeceğiz. Tarım teşviklerinde de garip durum var. 2B sorununu çözeceğiz. Yayla evlerinin yıkılmasına karşı çıkacağız. Havza bazlı planlama yapacağız. Veteriner ve ziraat mühendisi tayin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün mesele parayı nereye harcadığınız. Ben alınterinden onlar beşli çeteden yana harcıyorlar. Aramızda siyah ve beyaz kadar fark var. Ben parayı bu ülkenin çıkarı için harcayacağım. Yap-işlet-devret, KKM... 20 liralık işi 500 liraya veriyorsun bir de garanti veriyorsun. Vatandaşın hak ve hukukunu koruyacağım. Onlar Londra mahkemelerini yetkili kıldılar. Bankaların karı yüzde 505 oranında arttı."

Karadeniz Çevreyolu'na da değinen CHP lideri, "Evlatlarınızı, ülkenizi seviyorsanız yalan diyene dur deme zamanıdır. Belediye başkanlarımızı nasıl çalıştırmayız diye yol arıyorlar. İstanbul'da İBB'nin iki yalısına el koydular. O yalıları size yedirmeyeceğiz. O yalılar bu ülkenindir" dedi.