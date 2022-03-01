CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bize sağlıklı eleştiriler yapanlara saygı duyuyoruz. Biz her türlü açığa açık bir partiyiz. Biz ülkemizde demokrasiyi getirmek istiyoruz, kucaklaşmak istiyoruz. Bu mücadeleyi gerçekleştirmek için kucaklaşacağız. Bunu bozmak isteyenlere izin vermemek lazım" diye başladı.

"Devlet nasıl çalışmalı" diyen Kılıçdaroğlu, "Görünen bir yüzü vardır. Cumhurbaşkanı, Meclisi vardır, kuruluşları vardır. Bunlar dengeli çalışıyorsa gelecek umudur vardır. Belçika'da aylarca hükümet kurulamadı ama bir Allah'ın kulu 'Devlet bitti, mahvolduk' demedi. Devletin kurumları saatin çarkları gibi çalışıyordu zaten. Almanya'da koalisyon için 4-5 ay beklediler. Bir yatırımcı, gazeteci 'Şunlar kesildi, paranın değeri düştü' diye bir şey söylemedi. Her şey kendi kurallarına göre çalışıyordu. Devleti yapmak istediğimiz yapı da böyle olmak zorundadır. A, B, C partisi gelir ama devletin çarklarıyla oynamaz. İşleyen mekanizmaya çomak sokmaz" dedi.

"DIŞİŞLERİ'NDEN KİMSE YOK"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma olduğunda Denizli'deydim. Sayın Engin Altay'ı aradım. TBMM'nin toplanması lazım. Sonra ittifakının diğer bileşenlerini aradım, onlara da aynı düşünceleri ifade ettim. Olay 24 Şubat 2022'nin çok erken saatlerinde meydana geldi. Aynı gün Sayın Erdoğan güvenlik zirvesini topladı. Siz bir zirve topluyorsunuz, eğer zirve devletin bir zirvesiyse bu MGK. Ama siz bu kurumu kenara bırakıp bir paralel yapı inşa ediyorsanız ve bunu partileştirmişseniz ciddi bir sorun var demektir. Dışişleri Bakanı Kazakistan'da. 1,5 saat zirve görüşülüyor, Dışişleri Bakanlığı'ndan kimse yok. Güvenlik zirvesi parti zirvesi midir, Türkiye Cumhuriyeti'nin zirvesi midir?

"AK PARTİ SÖZCÜSÜ DEVLET ADINA NASIL KONUŞUR?"

Aynı gün parti sözcüsü açıklama yapıyor. Sen devlet misin? Sen AK Parti'nin sözcüsün. Kalkıyorsun devlet adına konuşuyorsun. Dışişleri Bakanlığı'ndan sözcü konuşur, Genelkurmay'dan konuşur, Milli Savunma'dan, Cumhurbaşkanlığı'ndan çıkar konuşur eyvallah dersin. AK Parti'nin parti sözcüsü devlet adına nasıl konuşur? Ben bu devletin bu duruma düşürülmesinden üzüntü duyuyorum. Arkasından TBMM'de toplantı oluyor. Siz 600 milletvekiline saygı duyuyorsanız, siz milli iradeye saygı duyuyorsanız, bu olay olduğunda yürütmeden birisi gelir bilgi verir. Devletin bu kadar çürüdüğünü, ayaklar altına alındığını ilk kez görüyorum. Rezalet bir durum.

Arkasından AK Parti'nin bir matematik dâhisi o bir açıklama yapıyor. Ben, böyle bir tabloyu Türkiye adına kaldırılamaz bir tablo olarak düşünüyorum. Kurumsal bir yapısı, saygısı vardır. Çürüyen bir devlet yapısıyla karşı karşıyayız. Devleti bir kişiye teslim ederseniz gelinen tablo budur. Bu çok ağır bir tablodur. Rezalet her alana giriyorsa siyaset kurumu bu süreç içerisinde başı dik gezemez. Burnumuzun dibinde savaş var. Güvenlik zirvesi diye bir zirve toplayacaksın, TBMM'yi devre dışı bırakacaksın, Dışişleri'ni devre dışı bırakacaksın, parti sözcüsü devlet adına açıklama yapacak."

"MGK'YI TOPLASAYDIN ZİKZAKLAR ÇİZMEZDİN"

Kılıçdaroğlu, "O zirvede akıl olmadığı için, o zirvede bütün olaylar net tartışılmadığı için zikzaklar işlemeye başladı. Erdoğan, 'Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı reddettiğimizi belirtiyorum' diyor. Doğru mu, doğru. Madem ki dünyanın istikrarına vurulan ağır bir darbe, Avrupa Konseyi'nde niye çekimser davranıyorsun? MGK'yı toplasaydın böyle zikzaklar çizmezdin. Güvenlik zirvesinde AK Parti Genel Başkanı orada, diğer parti genel başkanları neden yok?" diye konuştu.

"MGK bir anayasal kurumdur" diyen CHP lideri, "Böylesine olağanüstü bir olayla karşılaştığınızda devletin toplaması gereken ilk kurum MGK'dır. MGK toplansaydı herkes gerçekleri öğrenebilir miydi, öğrenirdi. Ne kadar işe yaramaz insan varsa toplamışsın, sonra güvenlik zirvesi diyorsun; ne zirvesi?" ifadelerini kullandı.