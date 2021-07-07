'İşte Cumhurbaşkanımız' diyaloğu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki günlük program kapsamında geldiği Mersin'de, kentin en işlek caddesi olan Kuvayi Milliye caddesinde esnafı gezerek hayırlı işler diledi. Kılıçdaroğlu, gezisi sırasında önünü kesen vatandaşların taleplerini de dinledi.
Kılıçdaroğlu, dün gece geldiği Mersin’de bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren Mersin esnafı ile buluştu. İlk olarak Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksini ziyaret ederek hal esnafıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesine geçti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’den Mersin’deki çalışmalara ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu’nun bu programı, kısa bir görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.
"HELE BİR DUR BAKALIM"
Kılıçdaroğlu, girdiği bir iş yerinde ise Tuncelili hemşerisi Alime Hatı tarafından karşılandı. Alime Hatı, “İşte Cumhurbaşkanımız” diyerek kendisini karşıladı. Hemşerisinin elini tutarak kendisine teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Hele bir dur bakalım” dedi.
SİMİT-AYRAN İKRAMI
Kılıçdaroğlu, buradan da Mersin’in en kalabalık caddelerinden biri olan Kuvayi Milliye Caddesine geçerek, çarşı esnafını ziyaret etti. Dükkanları tek tek gezerek, esnafa hal hatır soran Kılıçdaroğlu, esnafa hayırlı işler diledi.
Bir simitçi dükkanına da giren Kılıçdaroğlu’na burada simit ve ayran ikram edildi. Bu ikramı geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, simidi çok beğendiğini söyledi.
Caddede önünü kesen vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen Kılıçdaroğlu, “Beraber olacağız ve Türkiye’yi huzura kavuşturacağız. Emekliler, Türkiye’de nüfusu en kalabalık olan sosyal sınıf. Emeklilere benim sözüm var, çözeceğim sorununuzu. En az asgari ücret düzeyinde ikramiye vereceğiz size” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun Mersin programı gün boyunca devam edecek.
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