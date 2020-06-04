CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinde yürüttükleri çalışmalardan dolayı İl başkanlarını kutladı. Tarımda 19 ilde hava şartlarından dolayı sorunlar yaşandığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Yaşanan ciddi bir sorun vardı sıcaklığın çok yükselmesi ve ardından soğuk havanın gelmesi ürünlere zarar vermişti. 19 ile, milletvekili arkadaşlarımız önümüzdeki hafta gidecekler. Hasarın en yoğun olduğu yerlerden gelen raporla politika oluşturmaya özen göstereceğiz” diye konuştu.
Kısır tartışmalardan kaçınmak gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Önemli bir konu olmadığı sürece bu kısır tartışmalara girmeyeceğiz. Tam aksine var olan sorunların nasıl çözüleceğini nasıl çözülmesi gerektiğini anlatacağız halka. Yani iktidar olmak istiyorsak halka umut vermeliyiz. Halk belediyeler üzerinden CHP’nin Türkiye’nin bütün kalıcı sorunlarını çözebileceğini görmeye başladı. Bizim, il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın, milletvekillerimizin sorunlara kilitlenme ve sorunları çözme gibi bir görevi var. İlk seçimlerde bu görev bize verilecek. Millet ittifakı ile beraber Türkiye’nin demokratikleşmesi, var olan sorunların çözülmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bu konuda kendinize güvenmeniz lazım” şeklinde konuştu.
Negatif dil kullanmamaya özen göstermek gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Türkiye bölgenin en güçlü devletidir. Türkiye bütün bu sorunları aşma kapasitesine sahiptir. Sorun Türkiye iyi yönetilmiyor. Türkiye’yi iyi yöneteceğiz. Her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Örnek istiyorsanız belediyeleri örnek gösterebilirsiniz. Her çocuğun karnı doyacak. Halka umut veren bir dil kullanacağız. Türkiye’nin imkanları var. Türkiye güçlü. Bizim en büyük gücümüz genç insan nüfusu ama şimdi işsiz. Biz bunların tamamıma istihdam alanı oluşturacağız. Merkez Türkiye projemiz çok önemli. Her kesime ulaşmayı hedefleyen tek partiyiz” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!