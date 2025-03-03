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        Haberler Gündem Güncel CHP'li vekil Nail Çiler kaza yaptı | Son dakika haberleri

        CHP'li vekil Nail Çiler kaza yaptı

        CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in içinde bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu'nda kaza yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 20:06 Güncelleme: 03.03.2025 - 20:06
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        CHP'li vekil Nail Çiler kaza yaptı
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        CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler kazayı yara almadan atlattı. Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Körfez geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in içinde bulunduğu araç trafik kazasına karıştı.

        Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi ancak herhangi bir yaralı olmadığı bilgisi gelince sağlık ekipleri geri döndü. Kocaeli Milletvekili Nail Çiler kazayı yara almadan atlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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