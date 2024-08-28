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        Haberler Gündem Politika CHP'li Tanju Özcan'a kınama cezası | Son dakika haberleri

        CHP'li Tanju Özcan'a kınama cezası

        CHP Yüksek Disiplin Kurulu, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a kınama cezası verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 19:18 Güncelleme: 28.08.2024 - 19:18
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        CHP'li Tanju Özcan'a kınama cezası
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        CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında kınama cezası uygulanması talep edilen Özcan için toplandı.

        Toplantı sonrasında CHP YDK Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, "Merkez Yönetim Kurulumuzun 19 Temmuz 2024 tarihli sevk kararı Yüksek Disiplin Kurulumuzun 28 Ağustos 2024 günlü olağan toplantısında görüşülmüştür. Yüksek Disiplin Kurulumuz, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 11Temmuz 2024 Perşembe günü saat 17:58'de sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım nedeniyle Tüzüğümüzün 68/3-c maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar vermiştir" denildi.

        Özcan, 'kınama cezası' nedeniyle 1 yıl süreyle parti organlarına yönelik seçimlere katılamayacak.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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