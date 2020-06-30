CHP'li Şahin, Balıkesir Devlet Hastanesinin tekrar "güçlü" hale getirilmesini istedi

Şahin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kamu-özel iş birliği modeliyle yapılan şehir hastaneleri hizmete açılırken pek çok kamu hastanesinin kapatıldığını söyledi.
Bu yıl başına kadar 10 şehir hastanesinin hizmete girmesiyle en az 21 kamu hastanesinin kapatıldığını ifade eden Şahin, şehir hastaneleriyle kazanılan 13 bin 423 yatak varken, kapatılan hastanelerle 11 bin 392 yatağın kaybedildiğini öne sürdü.
Balıkesir'de 2017'de şehir hastanesi açılırken 125 yıldır vatandaşlara hizmet veren "A" sınıfı Balıkesir Devlet Hastanesinin "B" sınıfına geriletildiğini ve 600 yataktan 260 yatağa düşürüldüğünü dile getiren Şahin, ihtiyaca binaen 400 yatağa çıkartılmasına rağmen hizmetin 260 yataklı hastane şeklinde olduğunu söyledi.
Şahin, hastanenin personel eksikliği bulunduğunu dile getirerek, bölge insanının devlet hastanesini eskisi gibi güçlü bir hastane olarak görmek istediğini belirtti. Şahin,Sağlık Bakanlığının 2018 yatırım programına Balıkesir Devlet Hastanesine 400 yataklı ek bina yapılmasını koyduğunu fakat hiçbir şey gerçekleştirilmediğini öne sürdü.
Balıkesir Devlet Hastanesi ek bina inşaatına bir an önce başlanmasını isteyen Şahin, hastanenin A2 sınıfı hastane olmasını istedi.
Şahin, Balıkesir merkez havaalanı terminalinin de halen açılmadığı belirterek, terminal binasının açılması talebinde bulundu.
Sağanak yağış ve dolu nedeniyle ekili tarım alanlarının da zarar gördüğünü bildiren Şahin, Balıkesirli çiftçilerin zararlarının karşılanması için çalışma yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.
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