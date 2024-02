CHP'li Lütfü Savaş: 31 Mart'ta cevap vereceğiz

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, "Ben Hatay garip ve mahzun olmasın diye adayım. Hatay halkı mücadeleci bir toplum. Yürekli insanlarımız ile şehrimizi modern bir şehir yapacağız. Hatay’ı ranta teslim etmemek için aday oldum. Bu seçim Atatürk’ün sevdası emaneti olan şehrimize sahip çıkılması gereken bir seçim. Bizi yalnız bırakanlara şehrimizi teslim etmeyeceğiz" dedi.

Antakya EXPO alanında düzenlenen mitinge katılan CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, vatandaşlara seslendi. Savaş, "İnsanlar için en önemli duygu sevgidir. Daha önemlisi de sevildiğini hissetmek. İki gün içerisinde ne kadar sevildiğimi bana hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz sizlerle 15 yıl önce bu yola çıktık. Dinlenmemek için yola çıkanlar asla yorulmazlar. Birileri yolumuza hep engel koydu. Ama biz sizler ile hiçbir zaman yılmadık, yorulmadık, tükenmedik. Kararlıydık çünkü Hatay, Mustafa Kemal Atatürk ve Hataylılara emanet. Türk bayrağı altında hep birlikte Hatay’a sahip çıkıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay için kurtuluş ve kuruluş mücadelesi verdi. Atamızı seviyoruz ve emanetine sahip çıkıyoruz" dedi.

Fotoğraf: AA

"GÜVEN HER ŞEYİN BAŞI"

Hatay’ın tüm renklerini eşit gördüğünü ifade ederek, her zaman bu hizmet anlayışı ile hareket ettiğini belirten Savaş, "Çıktığımız yolda azim, güç, akıl, vicdan ve yürek gerek. O yürek hepimizde var. Hatay halkı olarak Türk bayrağı altında bir ve bütün olduk. 15 yıldır Hatay’ı bana emanet ettiniz. Güvendiğinize teslim ettiniz. Güven her şeyin başı. Her zaman birbirimize sarıldık. Hatay’ımızda her zaman birbirimize sarılmaya devam edeceğiz. Hatay bizim canımız. Hatay’ın 15 ilçesi de bizim canımız. Sizler de bizim canımızsınız. Biz Atamızın bize emanet ettiği serhat şehiriz" diye konuştu.

"HATAY’I RANTA TESLİM ETMEMEK İÇİN ADAY OLDUM"

Savaş, konuşmasının devamında, "Ben Hatay garip ve mahzun olmasın diye adayım. Hatay halkı mücadeleci bir toplum. Yürekli insanlarımız ile şehrimizi modern bir şehir yapacağız. Hatay’ı ranta teslim etmemek için aday oldum. Bu seçim Atatürk’ün sevdası emaneti olan şehrimize sahip çıkılması gereken bir seçim. Bizi yalnız bırakanlara şehrimizi teslim etmeyeceğiz. Hatay hepimizin. Hatay sevdamızdan vazgeçmeyiz. Sizleri çok seviyorum."