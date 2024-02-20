Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP'li Lütfü Savaş: 31 Mart'ta cevap vereceğiz

        CHP'li Lütfü Savaş: 31 Mart'ta cevap vereceğiz

        CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş ile devam etme kararı almasının ardından Savaş açıklamalarda bulundu. Savaş "Her türlü kumpasa rağmen genel başkanımız Özgür Özel'e, partimize, yetkili kurullara, paydaşlarımıza ve yol arkadaşlarımıza verdikleri destek için çok teşekkür ederim. 31 Mart akşamı Hatay'a söz söyleyenlere cevap vereceğiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 20:58 Güncelleme: 20.02.2024 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'li Lütfü Savaş: 31 Mart'ta cevap vereceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, "Ben Hatay garip ve mahzun olmasın diye adayım. Hatay halkı mücadeleci bir toplum. Yürekli insanlarımız ile şehrimizi modern bir şehir yapacağız. Hatay’ı ranta teslim etmemek için aday oldum. Bu seçim Atatürk’ün sevdası emaneti olan şehrimize sahip çıkılması gereken bir seçim. Bizi yalnız bırakanlara şehrimizi teslim etmeyeceğiz" dedi.

        "15 YIL ÖNCE BU YOLA ÇIKTIK"

        Antakya EXPO alanında düzenlenen mitinge katılan CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, vatandaşlara seslendi. Savaş, "İnsanlar için en önemli duygu sevgidir. Daha önemlisi de sevildiğini hissetmek. İki gün içerisinde ne kadar sevildiğimi bana hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz sizlerle 15 yıl önce bu yola çıktık. Dinlenmemek için yola çıkanlar asla yorulmazlar. Birileri yolumuza hep engel koydu. Ama biz sizler ile hiçbir zaman yılmadık, yorulmadık, tükenmedik. Kararlıydık çünkü Hatay, Mustafa Kemal Atatürk ve Hataylılara emanet. Türk bayrağı altında hep birlikte Hatay’a sahip çıkıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay için kurtuluş ve kuruluş mücadelesi verdi. Atamızı seviyoruz ve emanetine sahip çıkıyoruz" dedi.

        Fotoğraf: AA

        "GÜVEN HER ŞEYİN BAŞI"

        Hatay’ın tüm renklerini eşit gördüğünü ifade ederek, her zaman bu hizmet anlayışı ile hareket ettiğini belirten Savaş, "Çıktığımız yolda azim, güç, akıl, vicdan ve yürek gerek. O yürek hepimizde var. Hatay halkı olarak Türk bayrağı altında bir ve bütün olduk. 15 yıldır Hatay’ı bana emanet ettiniz. Güvendiğinize teslim ettiniz. Güven her şeyin başı. Her zaman birbirimize sarıldık. Hatay’ımızda her zaman birbirimize sarılmaya devam edeceğiz. Hatay bizim canımız. Hatay’ın 15 ilçesi de bizim canımız. Sizler de bizim canımızsınız. Biz Atamızın bize emanet ettiği serhat şehiriz" diye konuştu.

        "HATAY’I RANTA TESLİM ETMEMEK İÇİN ADAY OLDUM"

        Savaş, konuşmasının devamında, "Ben Hatay garip ve mahzun olmasın diye adayım. Hatay halkı mücadeleci bir toplum. Yürekli insanlarımız ile şehrimizi modern bir şehir yapacağız. Hatay’ı ranta teslim etmemek için aday oldum. Bu seçim Atatürk’ün sevdası emaneti olan şehrimize sahip çıkılması gereken bir seçim. Bizi yalnız bırakanlara şehrimizi teslim etmeyeceğiz. Hatay hepimizin. Hatay sevdamızdan vazgeçmeyiz. Sizleri çok seviyorum."

        Fotoğraf: AA

        ÖZGÜR ÖZEL'E TEŞEKKÜR

        "Önümüzdeki seçimlerde şimdikinden daha fazla oy alacağız. Hatay için daha iyisini yapacağız. Her türlü kumpasa rağmen genel başkanımız Özgür Özel’e, partimize, yetkili kurullara, paydaşlarımıza ve yol arkadaşlarımıza verdikleri destek için çok teşekkür ederim. 31 Mart akşamı Hatay’a söz söyleyenlere cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: AA

        CHP’nin kendisine alternatif olarak teklif götürdüğü Haluk Levent ve Volkan Demirel’e atıfta bulunan Başkan Savaş, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Güven parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bu güven sizin hayattaki duruşunuzdur."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        DEM Parti'de aday belirsizliği mi?
        DEM Parti'de aday belirsizliği mi?
        ABD'den Gazze'de ateşkese veto
        ABD'den Gazze'de ateşkese veto
        'Eşim beni öldürecek' deyip ortadan kayboldu
        'Eşim beni öldürecek' deyip ortadan kayboldu
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        WikiLeaks'ten Assange çıkışı: Gazeteciliğin sonu olur
        WikiLeaks'ten Assange çıkışı: Gazeteciliğin sonu olur
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Habertürk Anasayfa