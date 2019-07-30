31 Mart seçimlerinden sonra bazı yerlerde iş başına gelen CHP'li belediyelerde yapılan atamalar çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi. Ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz bölgesindeki CHP'li belediye başkanlarının gerçekleştirdiği tayin ve atamalar gerek ulusal medyada ve gerekse sosyal medyada birçok spekülasyonlara yol açtı.

KARABURUN BELEDİYE BAŞKANI KENDİSİNİ BELEDİYE ŞİRKETİNE ATADI

İzmir'in turistik beldelerinden Karaburun Belediyesi'nde yaşanan bir atama dikkatleri çekti. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, belediye meclis kararıyla belediye şirketi olan 'Karaburun Belediye Personel Limited Şirketi'ne müdür olarak atandı.

TORBALI BELEDİYE BAŞKANI ÖNCE ATADI ARDINDAN GERİ ADIM ATTI

Karaburun Belediyesi'ni bir başka İzmir Belediyesi takip etti. Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur'u belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi'nin (TORBEL) Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirdi. Uygur bu atamaya yönelik olan artan tepkiler sonucunda geri adım atmak zorunda kaldı. Uygur daha önce 'güvenebileceğim kimse yoktu' diyerek verdiği karardan geri adım attı. Başkan Uygur, oğlunun şirketteki görevine son verdiğini açıkladı.

MENDERES, MENEMEN, SAFRANBOLU VE SEYHAN'DA BENZER ATAMALAR

Belediyelerin yakın çevresinden yaptıkları atamalar yukarıdaki gelişmelerle de sınırlı değil. Safranbolu Belediye Başkanı CHP'li Elif Köse, erkek kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürü olarak atadı. Adana'nın ilçesi olan Seyhan'da belediye başkanı olarak görev yapan Akif Kemal Akay'ın damadı Ahmet Erdal Şenyurt'u özel kalem müdürü olarak atadığı ortaya çıktı. İzmir'de, Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar, göreve geldikten sonra Belediye Personel A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığına CHP İlçe Başkanı Gizem Candan'ı getirdi.. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un akrabası olan eski dönem Koyundere Belediye Başkanı İrfan Aras'ı başdanışman olarak atadığı iddia edildi. Aksoy yaptığı açıklamada bu haberi yalanladı.

ATAMA KERVANINA IBRADI BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Antalya'nın ilçelerinden İbradı'da da benzer bir gelişme yaşandı. İbradı'nın CHP'li belediye başkanı Serkan Küçükkuru belediye şirketi Elmas'a yaptığı atamalarla dikkatleri üzerine çekti. Başkanlıktaki ilk döneminde 2 kız kardeşini belediyede işe başlatan Küçükkuru, ikinci dönemin başında da belediyenin tek şirketi olan Elmas'ın 2 yöneticisini görevden aldı ve şirketin müdürlüğüne kardeşi Serap Küçükkuru'yu getirdi.

HATAY BELEDİYE BAŞKANI ATAMALARI SAVUNDU

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kendisini belediyeye bağlı HATSU Yönetim Kurulu Başkanı olarak tayin edilmesi kamuoyunda tartışılan konulardan birini oluşturdu. Ayrıca Savaş kardeşi Metin Savaş'ı HATSU'ya özel kalem müdürü olarak, diğer erkek kardeşi Mehmet Savaş'ı ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nde saha şefi olarak atadı.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "HATSU yönetim kurulu başkanı filan değilim. Kanun, Büyükşehir Belediye Başkanı’na zaten HATSU’nun amirliği görevini veriyor. HATSU yönetim kurulunda alınan kararı, kanun gereği Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben imzalarım. Kendimi atamam diye bir şey olamaz, bu hak kanun tarafından tüm belediye başkanlarına verilmiştir. Yetkimi kanundan alıyorum. Bu görevden dolayı da para almam söz konusu değildir. Evet kardeşimi HATSU özel kalem müdürlüğüne ben atadım ama liyakata göre bir atama oldu. Bu görevi hak ettiği için orada" dedi.

‘HAK ETTİĞİ SÜRECE GÖREVİNİ YAPACAK’

Başkan Savaş, “Peki kardeşinizi atamanız gündeme gelip tartışılmaya başladıktan sonra bir tasarrufta bulunacak mısınız? Kardeşinizi görevden almayı düşünüyor musunuz?” şeklindeki soruya karşılık olarak da, kardeşinin hak ettiği sürece görevde kalmaya devam edeceğini söyledi. Savaş şöyle devam etti:

Atama liyakat esasına göre yapılmıştır, eğitimiyle, birikimiyle bu görevi hak ediyor. Benim kardeşim olması, hak ediyorsa bu göreve getirilmemesini gerektirmez. 5 yıldır bu görevde. Neden şimdi gündeme geliyor? Hat ettiği sürece, işini iyi yaptığı sürece o görevi sürdürecek. Diğer kardeşim Mehmet Savaş’ın ise belediyede resmi bir görevi yok. Dışarıdan destek verir. Ancak para alması söz konusu değil.