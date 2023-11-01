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        Haberler Gündem Politika CHP'li 95 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek

        CHP'li 95 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek

        CHP'li 95 milletvekili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı. Açıklamada, "Birbirimizle kavga edecek zamanımız yok ama fikirlerimizin zenginliğiyle güçlenecek bir partimiz var bizim. Yenilenme süreci ayrışarak değil birleşerek gerçekleşecektir" denildi

        mahirkilic@haberturk.com
        Giriş: 01.11.2023 - 11:40 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:40
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        95 vekilden Kılıçdaroğlu'na destek
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        CHP’nin 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 38. Olağan Kurultay öncesi CHP’li milletvekilleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek amacıyla TBMM’de bir araya gelerek destek açıklaması yaptı.

        Açıklamayı milletvekilleri adına CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut okudu.

        CHP, TBMM Grubunun 130 milletvekilinden 95’i olarak hafta sonu yapılacak 38. Olağan Kurultay’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme yönünde imzaların verildiğinin ifade edildiği açıklamada; "Unutulmamalıdır ki Tarihimiz boyunca askeri darbeler görmüş kapatılmaya, susturulmaya, sindirilmeye çalışılmış ama her defasında ayakta kalmayı başarmış bir parti tarihine, parti hafızasına, parti geleneğine ve azmine sahibiz" ifadelerine yer verildi.

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        "KILIÇDAROĞLU LİDERLİĞİNDEKİ YENİLENME SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ"

        Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

        "Evet, bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet Halk Partisi yenilenen örgütleriyle yenilenme sürecini başlatmıştır. Yenilenmenin örgütümüzü güçlendirecek, güven bağımızı pekiştirecek ve sosyal demokratların birliğini koruyacak bir rotada ilerlemesi kaçınılmazdır.

        “LİDER MERKEZLİ BİR FIRSAT PENCERESİ” DİYE GÖRMÜYORUZ

        Cumhuriyet Halk Partisi; altı okuyla, programıyla, sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle mücadelesini sürdüren bir çizgidir. Biz seçim sonuçlarını, “lider merkezli bir fırsat penceresi” olarak görmüyoruz. Seçim sonuçlarının faturasını sadece Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanına kesmenin adalet terazisinin şaşması ve seçim sonuçlarının sağlıklı analiz edilememesi olduğunu düşünüyoruz.

        Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yenilenme hamlesinin tüzük kurultayıyla sürdürüleceğinin işaretini de vermiştir. Önümüzdeki birinci hedef; 2019’da olduğu gibi Genel Başkanımızın önderliğinde görevlerini başarıyla sürdürerek halkçı belediyeciliği temsil eden yerel yönetimlerdeki hizmetlerimizi pekiştirmektir. Odak noktamız; yurdumuzun tüm il ve ilçelerinde partimize yeni belediyeler kazandırmaktır.

        Birbirimizle kavga edecek zamanımız yok ama fikirlerimizin zenginliğiyle güçlenecek bir partimiz var bizim. Yenilenme süreci ayrışarak değil birleşerek gerçekleşecektir.

        Bizler 95 milletvekili olarak, tarihten gelen gücümüzle, ulu önder ebedi liderimiz Atatürk’ün bize miras bıraktığı partimizin yenilenme sürecinin Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekleşebileceğini görüyor; Bilgisi, birikimi ve tecrübesi ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki yenilenme sürecini sonuna kadar destekliyoruz."

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        #CHP
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