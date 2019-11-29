29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı açıklamada, CHP'li belediye başkanlarıyla yaptıkları toplantıları üçer aylık periyotlarla sürdüreceklerini, Şubat, Mart aylarında belediye başkanlarıyla yeniden bir araya geleceklerini söyledi.
CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının, belli sürelerle kendi aralarında toplandığını, bunu il belediye başkanlarının da yapmaya başladığını anlatan Torun, diğer belediye başkanlarıyla da zaman zaman bölge toplantıları gerçekleştirdiklerini ifade etti.
CHP'li belediye başkanlarının performansını ölçüp ölçmediklerine yönelik bir soru üzerine Torun, 100'e yakın belediyenin bütçe performanslarını ölçtüklerini, bunun gelecek marta kadar devam edeceğini bildirdi.
Torun, bu süre içinde 1 yıllık raporlarını hazırlamış olacaklarını, bazılarının ise 6 aylık değerlendirmelerini yaptıklarını dile getirdi.
Saha araştırmaları yaptıklarını ve bunun gelecek hafta biteceğini ifade eden Torun, "Şu anda sahadayız. Kamuoyu yoklaması ve kantitatif (istatiksel) araştırma yapıyoruz. Bu süreç içinde yaptıkları hizmetleri değerlendirdik, bize gelen şikayetleri değerlendirdik" dedi.
BELEDİYELERE FON SAĞLAMA ÇALIŞMALARI
CHP'de fon araştırma ve geliştirme birimlerinin olduğuna işaret eden Torun, bu birim üzerinden şu anda 11 belediyeye proje yaptıklarını, ulusal ve uluslararası fonlara başvurduklarını söyledi.
Torun, Ocak itibarıyla bölge toplantılarıyla CHP'li belediyeleri inceleyerek, 2020 yılında oluşturulmuş fonlara, kaynaklara nasıl ulaşabileceklerinin, hangi projeyi yapabileceklerinin çalışmasını yapacaklarını bildirdi.
Torun, Genel Merkez nezdinde kurdukları proje ekibiyle birlikte 16 belediyede pilot çalışma yaptıklarını, şu anda 11 belediyeye fon sağlamak üzere olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yılbaşından itibaren de bölge toplantılarıyla bütün belediyelerimizin avantajlı ve dezavantajlı sürecine göre projeler üreteceğiz. Uluslararası ölçekte veya ulusal ölçekte, BM'den tutun büyükelçiliklerin fonlarına kadar kalkınma ajanslarından tutun, sivil inisiyatiflerin fonlarına kadar hepsini değerlendireceğiz. Kimi 50 bin avroluk, kimi 100 bin, kimi 200 bin avroluk fonlar. İlçe ve belde belediyelerine yönelik bunlar. AB'den fonları artırmak adına lobi çalışmasını sürdürüyoruz."
BORÇ YÖNETİMİ KONUSUNDA ÖNERİLER
Özellikle AK Parti'den aldıkları belediyelerde çok ciddi borçlar olduğunu savunan Seyit Torun, şunları kaydetti:
"Bu borçlar inanılmaz boyutlarda, onları kapatmak için mecburen kısa vadeli borçlanma yapılıyor. Bu da sürdürülebilir değil. Bizim kendilerine hesap uzmanlarıyla birlikte sürdürülebilir bir borç yönetimi konusunda önerilerimiz oluyor. Kendileri de değerlendiriyorlar. Borçlanma oldukça yüksek ayrıca kayıt dışı bir çok olaylar olmuş. Şu anda belediyelerimiz onları aşmaya çalışıyorlar. Personel yükleri oldukça fazla, onları bir şekilde stabil hale getirmeye çalışıyorlar. Bir yandan transfer harcamaları önemli. Bu konuda belli sıkıntıları var. Her birine, değerlendirdiğimiz bilanço analizini belediyelere göndereceğiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!