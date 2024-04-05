CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in oğlu ölü bulundu

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in oğlu ofisinde ölü bulundu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Hüseyin Keskin, avukatlık ofisinde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemede, 32 yaşındaki Keskin'in intihar ettiği değerlendiriliyor
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu avukatlık ofisinde ölü bulundu.
Merkez Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'ndeki Sümer Hukuk Plaza'da silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AVUKATLIK OFİSİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDUFotoğraf: AA
AA'nın haberine göre; polis ekipleri, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in avukat oğlu Hüseyin Keskin'i (32) ofisinde ölü buldu. Olay yerine CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de gelerek bilgi aldı.
İNTİHAR ŞÜPHESİFotoğraf: AA
Kayseri Barosu avukatlarından Keskin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Fotoğraf: DHA
Keskin'in tabancayla intihar ettiği değerlendiriliyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.