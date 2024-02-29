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        Haberler Gündem Politika CHP itiraz etti, İYİ Parti Mamak Belediye Başkan adayı düşürüldü - Son dakika haberi

        CHP itiraz etti, İYİ Parti Mamak Belediye Başkan adayı düşürüldü

        İYİ Parti Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığı, CHP'nin itirazı sonrası İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:57
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        CHP itiraz etti, İYİ Parti adayı düştü
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        Ankara İl Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Mamak Belediye Başkan adayı gösterilen Hüseyin Bayındır'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

        Alınan bilgiye göre, Kurul, CHP'nin itirazı üzerine Bayındır'ın Belediye Başkan adaylığını görüştü.

        Ankara İl Seçim Kurulu, Bayındır'ın CHP ve İYİ Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptığını ve süresi içinde CHP'den istifa etmeden, İYİ Parti listelerinden aday gösterildiğini belirledi.

        Bu nedenle Bayındır'ın adaylığı, Siyasi Partiler Kanunu'nun, "Bir kimse, bir partiden ön seçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez" hükmü uyarınca düşürüldü.

        Ankara İl Seçim Kurulu, kesin aday listelerini 3 Mart Pazar sabahı saat 8.00'de asacak. İYİ Parti, bu tarihe kadar Mamak Belediye Başkan adaylığı için yeni bir isim bildirebilecek.

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