        Haberler Gündem Politika CHP İstanbul İl Başkanlığı olayları paylaşımlarına dava | Son dakika haberleri

        CHP İstanbul İl Başkanlığı olayları paylaşımlarına dava

        İstanbul Valiliği'nin bazı ilçelerde miting, toplantı ve gösteri yasağının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önündeki olaylara ilişkin "sosyal medyada halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşımlarla" ilgili soruşturmada toplam 20 sanık hakkında dava açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 21:52 Güncelleme: 13.10.2025 - 21:52
        CHP İstanbul İl Başkanlığı olayları paylaşımlarına dava
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 sanık hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

        İddianamede, şüphelilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara yer verilerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin raporları aktarıldı.

        Toplam 20 sanığın, "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Valiliğinden 7 Eylül'de yapılan açıklamada, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart ya da afiş asılmasının 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği yasaklandığı belirtilmişti. Açıklamada, 7 Eylül'de saat 20.00'den başlayan yasağın 10 Eylül Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edeceği kaydedilmişti. Valiliğin kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığının önünde yaşanan olaylarla alakalı sosyal medyada halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşımlarla kişileri sokağa çıkmaya ve suç işlemeye davet eden hesaplarla ilgili çalışma yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 sosyal medya hesabının kullanıcısı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 214. maddesi uyarınca "suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Şüphelilerden 14'ü yakalanırken, 10'unun adreslerinde bulunamadığı tespit edilmişti. Savcılık, 14 şüpheliden 9'unun ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi için emniyete talimat vermişti. Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 9 şüpheliden 7'si tutuklanmaları, 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, şüphelilerden 3'ünün tutuklanmasına, diğerlerinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti. Soruşturma kapsamında firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedilmiştir.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

