CHP il başkanlarından Gülşah Durbay'a destek açıklaması: ‘Atılan iftiraların karşısındayız’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 81 İl Başkanı, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için ortak destek bildirisi yayımladı.

Ortak bildiride, "18 yaşından bu yana Cumhuriyet değerlerini savunan ve partimizin her kademesinde mücadele eden Gülşah Başkanımıza sahip çıkıyoruz. Kadına yönelik şiddet, evlerde olduğu gibi siyasette de görünür hale gelmiştir. Atılan iftiraların karşısındayız" denildi.

Fotoğraf: İHA

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkisi olduğu iddiaları ortaya atılmış, kanser tedavisi gördüğünü belirten Durbay, bu iddiaları yalanlamış ve kendisine iftira atıldığını açıklamıştı.

CHP'li 81 il başkanı yaptıkları ortak açıklamayla Durbay'a atılan iftirayı kınadıklarını bildirdi.

Açıklamada, Türkiye’de kadına yönelik şiddet vakalarının artmasına ve İstanbul Sözleşmesi'nden haksız yere çıkılmasının ardından yaşanan sorunlara dikkat çekilerek, "Kadına yönelik şiddet, sadece evlerde değil, siyasette de görünür hale gelmiştir" denildi.

Durbay'ın sağlık sorunları yaşadığı ve manevi desteğe en çok ihtiyaç duyduğu anda maruz kaldığı saldırının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

X@GulsahDurbay

'81 il örgütü olarak sahip çıkıyoruz'

"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'a atılan adi iftiralara karşı çıkıyoruz. 18 yaşından bugüne dek cumhuriyet değerlerini savunmak için partimizin her kademesinde mücadele eden, gençlik kollarımızda yetişmiş, bizlerin yoldaşı ve kardeşi olan Gülşah Başkanımıza 81 il örgütü olarak sahip çıkıyor ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Durbay'ın kadınların siyasette iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha aktif roller üstlenmesi gerektiğine inanan ve bu uğurda mücadele eden bir cumhuriyet kadını olduğu belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"İstanbul Sözleşmesi’nden haksız ve hukuksuz şekilde çıkılmasının ardından artan kadına yönelik şiddet vakaları hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha da görünür hale gelmiştir.

“Kadına yönelik şiddetin bir türü olan psikolojik şiddet, sadece evlerin içinde değil siyasette ve iş hayatında kazanılan başarıların hazmedilememesi sonucu mücadele edilen başka bir konudur. Bu konu, kadınlara yönelik şiddet olaylarında olduğu gibi politiktir ve sistematik bir yapının sonucudur.”