CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekillerinin de katılacağı tanıtım toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Toplantı için çok sayıda partili sabah 09.30 itibari ile salona gelmeye başladı. Tanıtım toplantısının yapılacağı salonda son hazırlıklar 10.20 sıralarında tamamlandı.



Tanıtım toplantısı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başladı

Kılıçdaroğlu, konuşmasında İstanbul'un Türkiye'nin dinamosu olan bir kent olduğunu belirterek, 'Ekonominin kültürün sporun can damarı. İstanbul’u yönetmek için bilgi birikim ve deneyime ihtiyacımız var' dedi.

Çalışanların zamanlarının büyük kısmının trafikte geçtiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu tablonun değişmesi lazım. İstanbul aynı zamanda tarihi doğası kültürü yağmalanan bir kent bunu düzeltmemiz lazım. Bu tarihi bir görevdir. Fatih yağmalayın diye almadı. İstanbul’u betona dönüştürün diye almadı. İstanbul’u yönetmek sıradan bir olay değil" diye konuştu.

CHP lideri, "Kul hakkı yemezseniz İstanbul’un sermayesi gücü vardır. Bunu Ekrem İmamoğlu arkadaşımızı büyük bir yetkinlikle yerine getirecektir" dedi

EKREM İMAMOĞLU: İLK HEDEF TRAFİK SORUNU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu konuştu.

İstanbul için vaatlerini açıklayan İmamoğlu şunları söyledi:

94 gün sonra oy kabinine girecek perdeyi çekecek ve İstanbul’un bir sonraki seçme şansınız bulacaksınız.

Ben İstanbul büyükşehir başkanlığına adayım. Değişim zamanının geldiğini görüyorum. Yeni bir sayfa açmanın zamanım geldiğini ben de biliyorum.

Bu kent içinde yaşayanların hayat kalitesi düşürüldü, doğası tahrip edildi kaynakları hoyratça harcandı, ayrıştırıldı. Böyle devam edemez. İstanbul bu yolla dünya kenti olamaz. İstanbul Türkiye ekonomisinin motor gücü, İstanbul durursa Türkiye durur. İstanbul, Ankara’dan yönetilemez. İstanbul eski model yöneticiler tarafından yönetilemez yönetilemiyor. günü birlik kararlarla da yönetilemiyor. Bu şehir genç dinamik yöneticiler tarafından yönetilebilir.

Ben cesaretimiz bu kentin insanlarından alıyorum. O insanların iyiye güzel duyduğu ihtiyaçtan alıyorum. Ben bu şehrin insanlarına inanıyorum. Sizlere gençlere kadınlara emekçilerine esnafa her yaştan her hayat tarzından hemşerilerime yürekten inanıyorum.

Sandık başından gitmekten vazgeçmiş insanlar varmış. Yok öyle bir şey. Umutsuzluğu içinizden atın. Birlikte çalışacağız birlikte kazanacağız. Hep birlikte başaracağız. Ben İstanbul'u yönetmeye talipsem bunun nedeni etrafımda kendiliğinden oluşan ve çığ gibi büyüyen İstanbul ittifakıdır. Bu ittifakın içinde her görüşten insan var.

Benim için halka hizmet etmek hakka hizmet etmektir.

BEŞ HEDEF

İstanbul’la ilgili 5 büyük hedefim var.

1-İstanbul’un trafik sorunu çözmek

2- İstanbul'daki kent yoksulluğuyla mücadele etmek

3-Doğru kentsel planlama ile çevre imar deprem sorunu çözmek

4-İşsizlik sorunu çözmek.

5-İstanbul'da yaşam kalitesini yükseltmek. Kültür, sanat, spor faaliyetlerini tüm İstanbul’a yaymak.

Bunları 5 temel anlayışıyla yapacağım. Kent anayasası, insana saygı, demokratik kalıtımla, yaşam kalitesi öncülüğüyle…

Göreve geldiğim gün bu şehirde yaşayan herkese eşit fırsatlar tanıyacağımızı bilin. Katılımcı yeni nesil belediyecilik vaat ediyoruz. Birlikte yönetilen bir anlayış vaat ediyoruz. İstanbul’u İstanbullularla birlikte İstanbul’da yönetme sözü veriyorum. İstanbullulara yaptığı içi özenle yapan sorumluluklarını bilen kibirden arınmış liyakat sahibi genç bir yönetim kadrosu vaat ediyorum. Bu kent çok kısa zamanda dünya kenti olacak. Mahalle meclisleri kuracağız.

Küresel İstanbul Akademisi ve İstanbul Kent Üniversitesi’ni kuracağız. İnovasyon alanlarında girişimciliğin destekçisi olacağız. Merkezdeki standartları şehre yayacağız.

Trafik bu kentin kaderi olamaz. Her birimi hayatından ortalama 2 saat çalındığını biliyoruz. Bu trafik sorununu kararlılıkla ve inançla çözeceğiz.

Çok önemli gibi önümüze konulan projelerin zamanla soruna dönüşüyor. Orada katılımcılık ve şeffaflık yok. Benim hayalim İstanbulluların mutlu ve özgür olduğu bir İstanbul.

Çevrenin ranta kurban edilmediği yönetim anlayışı vaat ediyorum. Bu kentte yaşayan her ferdin hak ve özgürlüklerin güvencesi olan yönetim vaat ediyorum.

İstanbul büyükşehir belediyesinde çalışan emekçi kardeşlerimin işine emeğine dokunmayacağız.

Benim hayalimdeki İstanbul, herkese fırsat eşitliği sağlayabilen İstanbul. Cumhuriyet’e sahip çıkan bir anlayış vaat ediyorum.