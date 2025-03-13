Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Özel: Trump, her gün dünya siyasetinin merkezine bir bomba bırakıyor"

        CHP Genel Başkanı Özel: Trump, her gün dünya siyasetinin merkezine bir bomba bırakıyor"

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Trump, her gün dünya siyasetinin merkezine bir bomba bırakıyor. Maalesef Filistin için, 'Gazze, güzelmiş orası sahil şeridi biz bu Filistinlileri etraftaki ülkelere yollayalım oraya da güzel yazlıklar oteller yapalım orayı turizmde işletelim'. Ya sen dünyanın sahibi misin? Orası Filistin, orası kutsal topraklar" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 22:20 Güncelleme: 13.03.2025 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trump, her gün dünya siyasetinin merkezine bir bomba bırakıyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özel, Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen bir iftar programına katıldı. Özel, "Bugün Yenimahallelilerle birlikte orucumuzu açtık. Allah kabul etsin tuttuğunuz oruçları, Ramazan boyunca yaptığınız, yapacağınız ibadetleri" diye konuştu.

        "NE KADAR ERKEN GELİRSE SANDIK MİLLETİN YÜZÜ O KADAR GÜLECEK"

        Sandık ne kadar erken gelirse milletin yüzünün o kadar güleceğini söyleyen Özel, "Ben ona dedim ki muhalefetin belediye başkanlarını gözaltına alarak, hapse atarak, meclis üyelerini hapse atarak ana muhalefet partisine kayyum atamaya çalışarak, büyükşehir belediye başkanına siyasi yasak getirmeye, gelecekte kendisine rakip olacak kendini şimdiye kadar üç kez dört kez yenmiş birisinin siyasi hayatını bitirmeye çalışarak, bunu da kamu gücü kullanarak bunu da hakimleri buna alet ederek yapmak cesaret değil. Bir cesaret göstereceksen, geçeceksin karşımıza sandığı getireceksin cesareti öyle göstereceksin. Milletin dayanacak gücü kalmadı, bıçak kemikte. O yüzden ne kadar erken gelirse sandık milletin yüzü o kadar erken gülecek" ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Filistin konusunda, Trump’a bir şeyler söylemesi gerektiğini ifade eden Özel, "Amerika seçimlerini Trump kazandı. Her gün dünya siyasetinin merkezine bir bomba bırakıyor.

        Maalesef Filistin için, Gazze güzelmiş orası sahil şeridi biz bu Filistinlileri etraftaki ülkelere yollayalım oraya da güzel yazlıklar oteller yapalım orayı turizmde işletelim. Ya sen dünyanın sahibi misin? Orası Filistin, orası kutsal topraklar. Orada 1967 sınırlarında, iki devletli Doğu Kudüs’ün başkenti olduğu bir yapıyla ilgili Birleşmiş Milletler kararı var. Dünyayı tanımıyor oraya gideceğim diyor. Ben dün dedim ki bir cesaret göstereceksen şu Trump’a karşı bir şey söyle, Filistin Filistinlilerindir, oraya dokundurtmayız de" açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Bakan Fidan Şam'da
        Bakan Fidan Şam'da
        İstanbul'da hava kirliliği
        İstanbul'da hava kirliliği
        Trump: Putin umut verici açıklamalar yaptı
        Trump: Putin umut verici açıklamalar yaptı
        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı
        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        Habertürk Anasayfa