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        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Özel: Milletin hakkını aramasının önündeki engelleri kaldıracağız - Güncel haberler

        CHP Genel Başkanı Özel: Milletin hakkını aramasının önündeki engelleri kaldıracağız

        CHP Genel Başkanı Özel, Kırklareli'nde konuştu. CHP Genel Başkanı Özel, "Bu milletin hakkını aramasının önündeki bütün engelleri kaldıracağız." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 20:30 Güncelleme: 04.03.2024 - 20:30
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        "Milletin hakkını aramasının önündeki engelleri kaldıracağız"
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        Özel, Babaeski ilçesinde belediye binası önünde partisince düzenlenen halk buluşmasında, üç dönemdir Babaeski'de belediye başkanlığı yapan Abdullah Hacı'nın rızasıyla adaylıktan çekildiğini ve 3 dönem kuralını uyguladığını söyledi.

        Parti olarak dönem kuralı getireceklerini ifade eden Özel, "Dönem kuralını kendi kendine uygulayan, görevi sizin itimadınızın, güveninizin, sevginizin en üst noktasına getirip tam orada bırakan Abdullah başkanımıza partimiz adına yürekten teşekkür ediyorum. " dedi.

        Partilerine desteklerinden dolayı Babaeskililere teşekkür eden Özel, adayları Nuray Öner Polat'a seçimlerde destek istedi.

        Babaeski'nin aynı zamanda Alpullu beldesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926 yılında açtığı şeker fabrikasına da ev sahipliği yapması nedeniyle önemli bir ilçe olduğunu ancak bu fabrikanın 2018'de iktidar tarafından satıldığını belirtti.

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        Özel, seçmenlerden 31 Mart'a kadar adaylara ve meydanlara sahip çıkmalarını istediğini belirterek, "1 Nisan'dan sonra nereye çağrılırsanız oraya gelin, barışçı gösterileri kimse 'terör eylemi' diye gösteremez. Bu milleti sindirmeye çalışıyorlar, sinmeyeceğiz. Haklı tepkileri dindirmeye çalışıyorlar, dinmeyeceğiz. Milletin sesini kesmeye çalışıyorlar. Susmayacağız. Biz kazanacağız." diye konuştu.

        ÖZEL, STK TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

        Özel, Babaeski ilçesindeki programını tamamlaması sonrası Kırklareli'ne hareket etti.

        Burada partisince bir otelin toplantı salonunda düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında yaptığı konuşmada Özel, yoğun bir seçim temposu içerisinde olduklarını söyledi.

        Seçimlerde tüm adaylarıyla başarılı olmak istediklerini ifade eden Özel, bir önceki seçimde İstanbul'da da önemli bir başarı sergilediklerini belirtti.

        31 Mart seçimlerinin önemli olduğunu söyleyen Özel, "1 Nisan'ın ertesi günü yapacak bir şey yok ama 1 Nisan'ın önceki günü yapacak bir şey var. 31 Mart seçimleri sadece yerel seçimler değil. Yerel seçimler vasıtasıyla iktidara sarı kartı gösterileceğiz." diye konuştu.

        Özel, 31 Mart seçimlerinin iktidarın karne alacağı seçim olacağı değerlendirmesinde bulundu.

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        Hak arayanlara her zaman destek olacaklarını ifade eden Özel, "Bu milletin hakkını aramasının önündeki bütün engelleri kaldıracağız ama bunun için bu yeni, bu dinamik, bu hak arayan siyasetin önünü açmak için milletin buna sandıkta vize vermesi, destek vermesi lazım." dedi.

        Özel, kendisinin muhalefete muhalefet etmediğini yineledi.

        Cumhur İttifakı'na karşı Türkiye İttifakı kurduklarını vurgulayan Özel, "Cumhur İttifakı karşısında gelin ittifak olalım deyince 'Biz tek başımıza gireceğiz' diyenlerin, seçim sonuçlarında 'Kimseye kaybettirmeye niyetimiz yok' derken bir yandan Cumhur İttifakı'nın karşısındaki adaylarımıza kaybettirecek potansiyele ulaşmamaları gerekir." dedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Özgür Özel
        #KIRKLARELİ
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