DHA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de rejim tarafından düzenlenen ve 33 askerin şehit olduğu hava saldırısı ile ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile telefonda görüştü.

Şentop'tan bilgi alan Kılıçdaroğlu, şehitler için başsağlığı dileklerini iletti.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nun bugün saat 11.00'de yeniden bir araya gelmek üzere çalışmasına ara verdiği kaydedildi.