CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'nin ailesini telefonla aradı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'nin ailesini telefonla arayarak şehide Allah'tan rahmet, aileye başsağlığı ve sabır diledi.