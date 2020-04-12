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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor...

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

FATİH ALTAYLI: Teke Tek'te bu akşam özel konuğumuz var. Bugün konuğumla sosyal mesafeyi yaklaşık 500 kilometre kadar öngördük. Normalde Ankara'ya gidebilirdim. Ama böylesi daha uygun olacağı için bu şekilde kararlaştırdık. Sağolun Kemal Bey, bu mesafeyi koruma fikri sizin de benim için de iyi oldu. Bütün dünya sıkıntı içerisinde. Türkiye de bayağı önlem aldığı halde sıkıntıyı ağır şekilde yaşamaya başladı. Vaka artış hızında dünya üçüncüsüyüz. Allah'tan vefat sayımız bu ülkelere göre çok çok düşük, neredeyse yirmide biri. Siz ne düşünüyorsunuz? Çeşitli iddialar var, sayılar saklanıyor deniyor. Ancak hekimler gerçek sayıların verildiğini söylüyorlar. Siz ne görüyorsunuz? CHP'nin bu ortamda bir Bilim Kurulu oluşturmasını bekliyordum. Bütün bu olayları da o şekilde takip edilecekti. Niye yapmadınız?

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Bir kişiyi bile kaybetmek bizim için üzüntü verici. Bütün insanlarımızın hayatı değerli. Bugün de vatandaşlarımız hayatını kaybettiler. Ölenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Hastanede, yoğun bakımda olan hastalara acil şifalar dileyelim. Hasta sayısı şu kadar veya bu kadar bunlar elbette ki hasta sayısının az olması, ölümlerin az olması güzel bir şey. Şunun altını özellikle çizmek isterim, bütün sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür etmek boynumuzun borcu. Sağlık açısından Türkiye gerçekten kıskanılacak ülkedir.

Bütün sağlık çalışanları seferber olmuş durumdalar. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin de önlenmesini sağlayacak düzenlemeler de umarım parlamentodan oy birliği ile geçmiş olur. Olayın bir an önce atlatılması, sürecin en az hasarla geçiştirilmesi hepimizin beklediği bir şey. Olay Çin'de ortaya çıktıktan sonra, yayılmasını gösterdikten sonra biz üç ayrı komisyon kurduk. Bilim Kurulu dediniz, hekim, iktisat ve sosyal bilimcilerden oluşan üç ayrı kurul oluşturduk, raporumuzu oluşturduk. Bütün siyasi parti genel başkanlarına gönderdik. Önerilerimizi, nelerin yapılması gerektiğini gönderdik. Önümüzdeki günlerde tarım raporunu göndereceğiz, çünkü gıda sorunumuz var. Türk Tabipler Birliği ve sağlık çevresiyle oturup konuştuk. Bütün bunların hepsi yapıldı. Sorun…

ALTAYLI: Sağlık Bakanı sayın Koca'nın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?

KILIÇDAROĞLU: Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarını oturup 'çok kötü yapıyorlar' diye bir şey söylemek istemem. Tam tersine Sağlık Bakanı ilk günden itibaren olabildiğince şeffaf dönem yürütmeye çalıştı, arada bir aksaklıklar, eksiklikler oldu. Bilim Kurulu'nun önerilerine yüzde 1000 uyulmadı, orada görüş ayrılıkları çıktı. Bilim Kurulu'nun önerileri kullanılmadı. Bakan olabildiğince olayları yumuşatarak sürdürmeye çalıştı. Ben Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 2019'da bir rapor var. 229 sayfalık rapor. Buna benzer olaylar olduğu zaman nelerin yapılması gerektiği yazılmıştı. Buradaki sorun, testte çok geç kaldılar. Ankara'da bir merkezde test yaptılar. Bunun çok yaygınlaştırılması lazımdı, büyük kentlerin tamamında yapılması lazımdı. Kit bulamadılar, sonra ithal ettiler, bir kaos ortamı çıktı. Arkasından gümrük kapılarının, sınır kapılarının kapatılması gerekiyordu, bu da yeteri kadar sağlanamadı.

Umre dönüşünde vatandaşlarımız vardı. Bunlar baştan serbest bırakıldı, daha sonraki süreçte karantinaya alındı. Bir bocalama süreci yaşandı. Ancak bu tür eleştirileri yapma zamanı değil. Böyle bir olayın olabileceğini kabul etmişsiniz, etmişsiniz, rapor hazırlamışsınız, 2019 yılında. Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ya da diğer bakanlıkların neler yapması gerektiği orada var. Bunlar olay ortaya çıkınca gecikerek gerçekleşti. Sorun burada.

ALTAYLI: 229 sayfalık raporda yazılanlar uygulansaydı daha mı doğru olacaktı. Hükümet çareyi biliyor muydu?

KILIÇDAROĞLU: Raporu hazırlayanlar bu işin uzmanları. Liyakatli insanlar. Peki bu rapor nerede kaldı? Raflarda kaldı. Bununla ilgili yeteri kadar hazırlık yapılmadı. Maske olayı var. Öngörülmüş ama stok yok. Nasıl üretilecek, nasıl dağıtılacak belli değil. Sorunların arkasından giden yönetim anlayışı ortaya çıktı. Erdoğan'ın genelgesi var. O genelgeye göre bu rapor hazırlanmış. Dünya Sağlık Örgütü bunu istediği için olmuş. Sonra bir tarafa koymuşlar. Burada 'şu hatayı, bu hatayı yaptılar' demek istemiyorum. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar. Bu olay ortaya çıktığında, sağlıklı işleyen bir devlet yönetimi olması gerekirdi. Olay Çin'de yayıldığı gün Sağlık Bakanı'na denir ki 'Böyle bir olay geliyor, gelin değerlendirin. Bu olay bize sıçrarsa ne olur. Sen gel bir sunuş yap'... Bu niye istenmedi, bilmiyorum.

ALTAYLI: Bakanlar Kurulu'na bilgi verilmiş olmalı ki önlemler alınmaya başlandı? Siz olsaydınız ne yaphardınız? Diyelim ki hükümet CHP hükümetiydi. Ne önlem alırdınız? Ekonomik yönden, sağlık yönden ne yapardınız? Özellikle bu salgın bittikten sonra, bir gün bitecek, bittikten sonra neler yapılacak? Bu süreçte Batı ülkeleri, Doğu ülkeleri neler yapılıyor? CHP'nin böyle bir hazırlığı var mı? Özellikle ekonomi politikası...

KILIÇDAROĞLU: Alkışlanması gereken hastanede vatandaşa hizmet veren sağlık ekibi. Doktor, hemşire, sağlık personelini kutlamak gerekirdi. Biz olsaydık, rapora uygun olarak stok bulundurulması lazımdı değil mi? Üniversite hastanelerinin borçları ne kadar bilen var mı?

ALTAYLI: Ben bilmiyorum.

KILIÇDAROĞLU: Niçin bu borçlar kapatılmaz! Bu borçları niçin gizliyorsunuz diye iki yıldır soruyorum. Üniversite hastanelerini perişan ettiniz diyorum. Üniversite hastaneleri borç batağında. Borç ödenmediği için 1 TL'ye alması gereken ürünü 2 TL'ye alıyor. Neden? Satan adam 'nasıl olsa sen bu parayı bana 3 yılda ödeyeceksin' diyor. Bunu bana hastanelerin başhekimleri söylüyor. Devlette saydamlık yok. Eğer bunu sağlarsanız çok şeyi çözersiniz. İlk gün çıktım 13 madde açıkladım. Birisi, ekonomik ve sosyal konseyi toplayın dedim. Sağlık Bakanlığı'nda Bilim Kurulu, yani bilim konseyi var. Peki ekonomi konusunda bir kurul var mı? Yok. Devlet dediğiniz kurum, aynı zaman istişareye, yani danışmaya, tartışmaya, konuşmaya, sorunları masaya yatırmaya, artı çözüm üretmeye hazır olan kuruma denir. Şimdi Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmıyor. İşveren, işçi, çiftçi, emekli, esnaf sorun yaşıyor. İktidar sorunu yaşayanları çağıracak, oturup çözüm üretecekler. Siz Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplamıyorsunuz. Karar aldılar, efendim uçak biletlerinde KDV oranını düşürdüler, sonra evden çıkmak yasak. Dünyada Kovid-19 virüsünün yol açtığı salgın hastalık dolayısıyla uçak biletlerinde indirim yapan bana bir devlet gösterin Allah aşkına! Neden, ortak akıl oluşmuyor da ondan.