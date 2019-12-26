AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni asgari ücrete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saray'da yaşayanlar, Katarlıların ve yandaşın rantını düşündüğü kadar asgari ücretlinin geçim sıkıntısını düşünmüyor, açlık ve sefalete mahkum ediyor. Ne diyorduk, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." değerlendirmesini yaptı.