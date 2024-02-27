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        Haberler Gündem CHP Denizli’de mülteci sorununa oturma eylemi ile dikkat çekti

        CHP Denizli’de mülteci sorununa oturma eylemi ile dikkat çekti

        CHP Denizli İl Başkanlığı, büyükşehir belediye başkan adayları ile ilçe belediye başkanları ve adaylarıyla kentte 'mülteci sorunu' olduğunu öne sürerek, meydanda oturma eylemi yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 12:35 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:35
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        CHP Denizli'de mülteci sorununa oturma eylemi ile dikkat çekti
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        CHP Denizli İl Başkanlığı, büyükşehir belediye başkan adayı ile ilçe belediye başkanları 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda kentte mülteci sorunu olduğunu iddiasıyla oturma eylemi yaptı. Eyleme CHP Parti Meclis Üyesi ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, CHP'li belediye başkanları ve ilçe belediye başkan adayları ile partililer katıldı.

        Belediye başkan adayları ellerinde 'Gece sokağa çıkmaya korkuyorum', 'Huzur muzur kalmadı', 'Denizli artık hiç güvenli değil', 'Çocuğumu nasıl bir gelecek bekliyor' gibi dövizler taşıdı. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Denizli'nin nüfusa oranla suç şehri haline geldiğini ileri sürerek, "Denizli'miz bizim güzel Denizli'miz Türkiye'nin suç şehirleri arasında. Denizli halkı artık sokağa korka korka çıkıyor. 'Ailemi, çocuğumu, canımı, malımı nasıl koruyacağım' diye kara kara düşünüyor. Ev kiralarken, hastaneye giderken ikinci sınıf vatandaş gibi hissetmekten bıktı. Denizli'nin kanayan sığınmacı, mülteci yarasına dikkat çekmek, belki de sadece Denizli değil, tüm ülkemizin isyanını duyurmak için buradayız. Resmi rakamlara göre 20 bin, gerçekte kim bilir kaç bin mülteci. Bu kadar misafirlik yeter. Artık sesimizi yükseltiyoruz. Sizin umurunuzda olmayabilir ama bizim umurumuzda. Denizli elden gidiyor. 'Geleceğimize güvenle bakabilmek için yetti gari' diyoruz. Huzurlu sokaklar için yetti gari. 'Denizli'de mülteci sorununu da biz çözeriz' diyoruz" dedi.

        Açıklamanın ardından oturma eylemi yapan grup, daha sonra dağıldı.

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