Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP'den sahte e-imza açıklaması | Son dakika haberleri

        CHP'den sahte e-imza açıklaması

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Avrupa Birliği'nin 'eidas 2.0' sürümüne geçmesine rağmen Türkiye'de çoklu biyometrik doğrulama, parmak izi, yüz ve iris tanıma, blokchain tabanlı değiştirilmez kayıt sistemi, yapay zeka destekli anomali tarama gibi hiçbir güvenlik uygulaması halen söz konusu değildir." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 16:32 Güncelleme: 04.08.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'den sahte e-imza açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasının kopyalanarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt yerleşkesi önünde konuşan Özçağdaş, son günlerde ülkede büyük bir dijital sahtekarlık yaşandığını söyledi.

        Mayıs ve Temmuz 2025'te iki ayrı seferde gerçekleştirilen soruşturmalarda, 190 kişinin "nitelikli dolandırıcılık, bilişim" gibi çok sayıda suçtan tutuklandıklarını anımsatan Özçağdaş, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve 14 üniversite gibi kamu kurumlarının dijital sistemlerine sızıldığının ortaya çıktığını ve iddialar arasında 400 akademisyenin bu yolla akademik unvanlar aldıklarının dile getirildiğini aktardı.

        REKLAM

        CHP'li Özçağdaş, yaşanan bu olayın yalnızca eğitimle ilgili bir konu olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bu, Türkiye'nin dijital egemenliğine bir açık saldırıdır. Türkiye'nin dijital egemenliği tehdide uğramıştır. Bu, ulusal bir güvenlik krizidir. Yapısal bir krizdir. Öyle üç beş kişinin kendi arasında organize olmasıyla yapılmış bir iş değildir. Eğitimden sağlığa, tapudan güvenliğe, kamu kurumlarının diğer alanlarına e-devlet sistemine kadar yerleşmiş son derece fütursuz, müşterilerini neredeyse kendisi çağıran, açık ilanlarla onları toplayan, hiçbir çekincesi olmayan, cüretkar ve çok ilişkisi olan bir grupla karşı karşıyayız."

        Türkiye'nin dijital kimlik altyapısının, kimlik doğrulama mevzuatının ve kamu anahtar altyapısının tamamen tarumar edildiğini ileri süren Özçağdaş, bunun uluslararası boyutunun da olduğunu belirtti.

        E-imza sisteminde geçmişte başka sorunların da yaşandığını anlatan Özçağdaş, "O günden bugüne kadar hiçbir gelişme yaşanmadı. BTK, gereken reformları yapmadı, biyometrik doğrulama yok, çapraz izleme yok. Avrupa Birliği'nin 'eidas 2.0' sürümüne geçmesine rağmen Türkiye'de çoklu biyometrik doğrulama, parmak izi, yüz ve iris tanıma, blokchain tabanlı değiştirilmez kayıt sistemi, yapay zeka destekli anomali tarama gibi hiçbir güvenlik uygulaması halen söz konusu değildir. Bu doğal olarak yapısal bir krizi doğurmaktadır." ifadesini kullandı.

        Sahte üniversite diplomalarının ve sürücü belgelerinin düzenlenmesinin, çok boyutlu bir sorun olduğunu kaydeden Özçağdaş, parti olarak bu ve buna benzer konuların takipçisi olacaklarını vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın! Avrupa Otoyolu kapatıldı!
        Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın! Avrupa Otoyolu kapatıldı!
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Yargıtay’dan emsal boşanma kararı!
        Yargıtay’dan emsal boşanma kararı!
        İtalyan devleri Amrabat'ın peşinde!
        İtalyan devleri Amrabat'ın peşinde!
        Araştırma: Deniz kenarında yaşamak ömrü uzatıyor
        Araştırma: Deniz kenarında yaşamak ömrü uzatıyor
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk
        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
        İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz
        Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Kapadokya'ya yeni düzenlemeler
        Kapadokya'ya yeni düzenlemeler
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Antalya Müzesi yeniden doğuyor
        Antalya Müzesi yeniden doğuyor
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Habertürk Anasayfa