CHP'den Kızılay hakkında araştırma komisyonu önerisi

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CHP Grup Başkanvekilleri imzasıyla TBMM Başkanlığı'na verilen dilekçeyle, Kızılay'ın vakıflara bağış aktarımı yaparak vergiden kaçınmasının incelenmesi istendi.

Dilekçede, "Kamuoyunda Kızılay’ın yandaş şirketlerden yandaş vakıflara para aktarılmasında paravan olarak kullanılan ve böylece bu şirketlerin vergi kaçırmalarına yardımcı olan bir kurum haline geldiği kuşkuları ortaya çıktığından Türkiye Kızılay Derneğinin aldığı bağış ve yardımlar ile bunların kullanılmasına ilişkin işlemlerin araştırılması ve varsa mevzuata aykırılıkların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz" denildi.