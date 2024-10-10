CHP'den İmamoğlu diplomasisi: Siyasi yasak çıkarsa muhalefet ne yapacak?

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CHP, muhalefet partileri arasında Ekrem İmamoğlu diplomasisi başlattı. Bu kapsamda gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "ahmak" davasına çevrildi.

YARGITAY'A İTİRAZ BAŞVURUSU YAPILACAK

İstinaf aşamasındaki davada İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak isteniyor. Davanın onanması durumunda Yargıtay süreci başlatılacak. Yargıtay’a kapsamlı bir itiraz başvurusu yapılacak.

"SİYASİ YASAK ÇIKARSA İSTANBUL’DA MİTİNG DÜZENLENECEK"

Karar öncesi, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi muhalefet turuna çıktı. DEM parti, İYİ Parti ve DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ziyaret edildi. İmamoğlu için siyasi yasak çıkması halinde geliştirilmesi planlanan ortak tavra ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca muhalefet partilerine CHP'nin planladığı eylem ve etkinliklerin yer aldığı yol haritası da anlatıldı. Siyasi yasak kararı çıkması durumunda İstanbul'da büyük bir miting yapılabileceği belirtiliyor.

REKLAM MİTİNGE MUHALEFET PARTİLERİN LİDERLERİ DAVET EDİLECEK Edinilen bilgiye göre bu durumda CHP lideri Özgür Özel’in de muhalefet partilerinin genel başkanlarını arayarak bu mitinge davet edeceği kaydediliyor. Ayrıca "ahmak" davasının yanı sıra İmamoğlu hakkındaki diğer davaların da toplandığı büyük bir dosya hazırlandı. Siyasi yasak kararı çıkması halinde bu dosyanın da yurt içi ve yurt dışında kamuoyuyla paylaşılacağı belirtiliyor. Fotoğraf: AA