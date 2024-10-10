Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP'den İmamoğlu diplomasisi: Siyasi yasak çıkarsa muhalefet ne yapacak? | Son dakika haberleri

        CHP'den İmamoğlu diplomasisi: Siyasi yasak çıkarsa muhalefet ne yapacak?

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "ahmak" davasında. Siyasi yasak istenen, istinaf aşamasındaki davada karar çıkmadan CHP muhalefet turuna çıktı. İmamoğlu'na siyasi yasak çıkması durumunda muhalefetin ortaklaşa neler yapabileceği görüşüldü

        Giriş: 10.10.2024 - 12:38 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'den İmamoğlu diplomasisi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP, muhalefet partileri arasında Ekrem İmamoğlu diplomasisi başlattı. Bu kapsamda gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "ahmak" davasına çevrildi.

        YARGITAY'A İTİRAZ BAŞVURUSU YAPILACAK

        İstinaf aşamasındaki davada İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak isteniyor. Davanın onanması durumunda Yargıtay süreci başlatılacak. Yargıtay’a kapsamlı bir itiraz başvurusu yapılacak.

        "SİYASİ YASAK ÇIKARSA İSTANBUL’DA MİTİNG DÜZENLENECEK"

        Karar öncesi, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi muhalefet turuna çıktı. DEM parti, İYİ Parti ve DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ziyaret edildi. İmamoğlu için siyasi yasak çıkması halinde geliştirilmesi planlanan ortak tavra ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca muhalefet partilerine CHP'nin planladığı eylem ve etkinliklerin yer aldığı yol haritası da anlatıldı. Siyasi yasak kararı çıkması durumunda İstanbul'da büyük bir miting yapılabileceği belirtiliyor.

        REKLAM

        MİTİNGE MUHALEFET PARTİLERİN LİDERLERİ DAVET EDİLECEK

        Edinilen bilgiye göre bu durumda CHP lideri Özgür Özel’in de muhalefet partilerinin genel başkanlarını arayarak bu mitinge davet edeceği kaydediliyor. Ayrıca "ahmak" davasının yanı sıra İmamoğlu hakkındaki diğer davaların da toplandığı büyük bir dosya hazırlandı. Siyasi yasak kararı çıkması halinde bu dosyanın da yurt içi ve yurt dışında kamuoyuyla paylaşılacağı belirtiliyor.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Monet tablosu 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı
        Monet tablosu 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        "Beyaz Saray her şeyi biliyordu"
        "Beyaz Saray her şeyi biliyordu"
        Aracının lastiklerini kesti, pusuya yattı, bıçakla saldırdı!
        Aracının lastiklerini kesti, pusuya yattı, bıçakla saldırdı!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        Habertürk Anasayfa