CHP'den gençlik raporu

CHP, z ve y kuşağı olarak tabir edilen 15-29 yaş arası gençlerle görüşerek bir rapor hazırladı. Bin 457 gençle Temmuz ayının ilk iki haftasında yapılan çalışma hakkında CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Gökçen, gençlerin bir siyasetçiden en büyük beklentisinin adaletli olması olduğunu söyledi. Gökçen'in verdiği bilgiye göre "Adaletli olmalı" diyenlerin oranı yüzde 70.6, "Bilgili olmalı" diyenlerin oranı yüzde 49.7, "Özgürlükçü olmalı" diyenlerin oranı yüzde 38, "Gençlerin dilinden anlamalı" diyenlerin oranı ise yüzde 37.6 oldu.
"Siyaset deyince akla gelenler"in sorulduğu gençler, kavga, çatışma çıkar ve rant yanıtlarını verdi. Siyasetten memnun olma seviyesi sorulan gençlerin yüzde 52'si düşük, yüzde 35'i orta, yüzde 13'ü yüksek yanıtı verdi.
HER 3 GENÇTEN 1'İ BAŞKA ÜLKE VATANDAŞI OLMAK İSTİYOR
Araştırmaya göre "Seçme şansım olsa başka ülke vatandaşı olurum" diyenlerin oranı yüzde 36 oldu. "Ortadayım" diyenlerin oranı yüzde 21 olurken, "Türkiye vatandaşı olmayı tercih ederim" diyenlerin oranı yüzde 42.6 oldu.
Gençlerin "en büyük gelecek kaygısı" ise, yüzde 38.2 ile iş ve kariyer. Gençler ikinci kaygı olarak yüzde 15 ile sağlık, yüzde 13.8 ile de gelir yanıtını verdi.
GENÇLER NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYOR?
Bu soruya çalışmaya katılanların yüzde 42.5'i "İstediğim gibi yaşayabileceğim özgürlüğün olduğu" yanıtını verdi...
"Çok çalışarak yükselebileceğim bir ülke olması" diyenlerin oranı yüzde 16.8, "Hizmet ve altyapının iyi olduğu bir ülke" diyenlerin oranı yüzde 13, "Güzel bir doğası olması" diyenlerin oranı 10.4 oldu.
Yine aynı soruya katılımcıları yüzde 9.9'u "Zengin bir ülke olması", yüzde 6'sı ise "Dini inancımın gerektirdiği değerlere saygı göstermesi" yanıtın verdi.
CÖKÇE GÖKÇEN: SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM ARAYACAĞIZ
Raporu hazırlatan CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gençlerin dikkat çektiği sorunları çözeceklerini söyledi. "Siyaset gençleri duyan bir siyaset haline getirildiğinde gençlerin sevdikleri ülkelerinde kalıp hem siyaset hem de iş yaşamına katkıda bulunacaklarını" belirten Gökçen, "Gençler olarak hep birlikte çalışacağız, hep birlikte sorunlarımıza çözüm arayacağız" dedi.
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