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        Haberler Gündem Politika CHP lideri Özgür Özel'den "Geçinemiyoruz" mitinginde önemli mesajlar | Son dakika haberleri

        CHP lideri Özgür Özel'den "Geçinemiyoruz" mitinginde önemli mesajlar

        CHP lideri Özgür Özel, partisinin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlediği "Geçinemiyoruz" mitinginde halka seslendi. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Özel, "Refah payını almak emekçinin hakkıdır. Yok öyle işine gelince sabır istemek. Söz veriyorum, emekli maaşı 1 asgari ücret olana kadar durmayacağız. Kademeyi de, stajı da konuşacağız. Hep beraber başaracağız. Herkesin derdini dile getirmeden buradan ayrılmayacağız." dedi. Özel, Türkiye'nin dün gri listeden çıkmasına ilişkin de, "Sanki gri liste Ecevit'ten, Özal'dan, Demirel'den kalmış gibi anlatıyorlar. Bugün güç bela gri listeden çıkılınca bunu başarı gibi anlatıyorlar. Gri liste dediğin Burkina Faso'dur, Suriye'dir... Kara para cennetinin olduğu ülkelerdir. Bunu başarı diye anlatanlara yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 17:41 Güncelleme: 30.06.2024 - 18:09
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        Özel'den hükümete gri liste tepkisi
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        CHP, ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşların sesini duyurmak için Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Geçinemiyoruz" mitingi düzenledi.

        CHP lideri Özgür Özel, Gebze Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi.

        Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

        "Sesinizi yükselttiniz, hoş geldiniz. Yoksulluğa alışmayı kabul etmeyenler burada. Burada kim varsa tek bir dertleri var: Geçinememek. Hakkımızı almadan durmayacağız. Enflasyon eziyor, zam gelmiyor. Yazıklar olsun böyle düzene. Bu düzen büyük bir yoksulluk, büyük bir boşluk getirmiştir.

        Sokaklar, meydanlar bizimdir. Güvencesizliğe alışın diyorlar, alışmayacağız. Refah payını almak emekçinin hakkıdır. Yok öyle işine gelince sabır istemek. Söz veriyorum, emekli maaşı 1 asgari ücret olana kadar durmayacağız. Kademeyi de, stajı da konuşacağız. Hep beraber başaracağız. Herkesin derdini dile getirmeden buradan ayrılmayacağız.

        Adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Maaşlar hesaplama yüzünden ay ortasında erimeye başlıyor.

        GRİ LİSTE TEPKİSİ

        Gri listeden çıktığımızı ilan ettiler. Sanki gri liste Ecevit'ten, Özal'dan, Demirel'den kalmış gibi anlatıyorlar. Bugün güç bela gri listeden çıkılınca bunu başarı gibi anlatıyorlar. Gri liste dediğin Burkina Faso'dur, Suriye'dir... Kara para cennetinin olduğu ülkelerdir. Bunu başarı diye anlatanlara yazıklar olsun."

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        #CHP
        #Özgür Özel
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        #Son dakika haberler
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