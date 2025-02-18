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        Haberler Gündem Politika CHP'de imza süreci başladı | Son dakika haberleri

        CHP'de adaylık için imza süreci başladı

        CHP'de Cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları için milletvekilleri imza vermeye başladı. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 18.02.2025 - 11:54 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:52
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        CHP'de imza süreci başladı
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        CHP'de ön seçimde yarışacak Cumhurbaşkanı aday adayları için imza süreci başladı.

        CHP Meclis Grup Yönetimi tarafından yürütülen süreç kapsamında milletvekilleri aday görmek istedikleri ismi hazır olan dilekçeye yazarak imzalıyor.

        Buna göre en az 20 milletvekilinin imzası ile aday olunabiliyor. Vekiller birden çok kişiye imza verebiliyor. Samsun milletvekili Murat Çan da, Ekrem İmamoğlu için imza attığını söyledi.

        CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de, "İBB Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayımız olması için ilk imzayı veren milletvekili olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. İmamoğlu ile ülkemiz umuda, aydınlığa kavuşacak" dedi.

        "YOLUMUZ İKTİDAR YOLU"

        Giresun'un ilk kadın milletvekili olan Elvan Işık Gezmiş, "Güçlü bir Türkiye için, halkımızın insanca yaşayarak huzur ve mutluluk duyacağı, hak, hukuk, adalet için, eşitlik ve özgürlük için, baskıların, antidemokratik uygulamaların, baskıların son bulması için Sayın İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı seçeceğiz" şeklinde konuştu.

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