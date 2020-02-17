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CHPAnkara İl Başkanlığı dün, yeni başkanını seçmek üzere sandık başına gitti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı kongrede tartışmalar ve gerginlikler de yaşandı. Delegelerden Tevfik Koçak'ın kadınlara yönelik sözleri ise tepki çekti.

CHP Kongresi'ne doğru zaman daralırken, partinin yeni il başkanları da belli olmaya başladı. İstanbul ve İzmir'de yapılan kongrelerin ardından dün de Ankara İl Başkanı belli oldu. Kongre zaman zaman tansiyon da yükseldi.

KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Delegelerden Tevfik Koçak’ın konuşması sırasında söylediği sözler kadınların tepkisini çekti.

“Siyasetin işine, kışın güneşine, kadının işvesine güven olmaz” ifadesi salonda bulunan kadınların tepkisine neden oldu. Koçak’ın sözlerini “Bu Anadolu’nun her yerinde söylenir” diye savunması gerilimin dozunu daha da artırdı.

Kürsüye gelen bir kadın mikrofonu devirdi. Divanın müdahalesine rağmen gerilim sürerken, kürsüye su şişesi fırlatıldı.

Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından Koçak, konuşmasını sonlandırarak kürsüden indi.

İMZALAR GERİ ÇEKİLDİ

Mevcut başkan Adil Aktay ile Alptekin Eser'in yarıştığı kongrenin divan başkanlığını Engin Özkoç yaptı.

Faaliyet raporlarının okunması ve bazı milletvekillerinin konuşma yapmasının ardından, adayların divana sunduğu delege imza listesi kontrol edildi. Bu sırada divan kurulu, Alptekin Eser'in, 47 delegenin imzasını geri çekmesi, mükerrer delege imzalarının bulunması ve bazı kişilerin delege olmadığı halde listede adının olması gerekçesiyle adaylığının düşürüldüğünü bildirdi. Bunun üzerine Eser, kürsüye çıkarak Özkoç ve divan üyelerine tepki gösterdi, bazı parti üye ve delegeler arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle polis ekipleri salona girerek güvenlik önlemi aldı. Gergin anların yaşandığı kongrede, bazı parti üyeleri salonu terk ederken, oy kullanma süresi tartışmaların devam etmesi nedeniyle uzatıldı.

Seçime giremeyen Eser, divanın kararına tepki olarak konuşma kürsüsünde uzun süre bekleyişini sürdürdü ancak bazı partililerin ikna çabalarının ardından kürsüden ayrıldı.

İL BAŞKANI ALİ HİKMET AKILLI OLDU

CHP Ankara 37. Olağan İl Kongresi'nde, 15 sandıkta kayıtlı 645 delegeden 496'sı oy kullandı. Seçime tek aday olarak giren Ali Hikmet Akıllı, geçerli 315 oyu alarak CHP Ankara İl Başkanı seçildi.